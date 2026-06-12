El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, denunció que no existen documentos que comprueben el gasto de más de 17 mil millones de pesos destinados a proyectos relacionados con infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, de un total de 30 mil millones de pesos erogados por el gobierno federal.

“El gobierno presume un gasto brutal de casi 30 mil millones de pesos erogados a contrarreloj. Pero cuando revisas su propia Plataforma de Transparencia, el desglose de los grandes proyectos apenas suma 12 mil 384.1 millones. ¿Dónde están los otros 17 mil 215 millones 900 mil pesos fantasma? Diluidos en supuestas acciones menores sin licitar y lejos del ojo público”, señaló.

El legislador panista refirió que los más de 17 mil millones de pesos en opacidad, es semejante al presupuesto total de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que para 2026 es de 17 mil 300 millones de pesos.

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“Mientras los hospitales operan sin insumos básicos y medicamentos, el dinero se fue en contratos exprés para la foto”, subrayó.

Téllez Hernández explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que uno de cada tres pesos, es decir, el 35% del presupuesto total se entregó sin competir, vía adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a modo.

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“Destaca la remodelación fast-track de estaciones del Metro, como Viaducto y Bellas Artes por 113 millones de pesos a empresas de reciente creación, creadas al vapor. Cero Proyectos Ejecutivos como marca la ley, todo ocultado bajo la mesa. Como anillo al dedo para la corrupción y la opacidad de la 4t”, dijo.

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Detalló que la modernización integral de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México costó 2 mil 400 millones de pesos. Pero, sólo la rehabilitaron hasta la estación San Antonio Abad, y “un día después de abrir presentó filtraciones de agua a chorros directamente sobre los andenes, porque en el diseño omitieron instalar la charola de desagüe en la junta constructiva”.

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“Se tuvieron 8 años (2 mil 920 días) para planear, presupuestar y construir la infraestructura que pondría los ojos del planeta entero sobre un México moderno, eficiente y de vanguardia. Teníamos el escaparate perfecto para proyectar orgullo y desarrollo. ¿Y qué entregó el oficialismo? Un colapso logístico, social y financiero que da vergüenza internacional, sepultando la imagen del país bajo un manto de impunidad y obras hechas al ahí se va", lamentó.

Denuncia anónima ante Profepa

El diputado del PAN, Ernesto Sánchez, hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a los gobiernos estatales para que diseñen una campaña que permita a la ciudadanía denunciar anónimamente el tráfico de animales exóticos o en peligro de extinción.

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El legislador panista dijo que los congresos locales también deben involucrarse con el objeto de evitar dicho delito que atenta contra la biodiversidad.

“En el PAN proponemos y siempre hemos buscado cuidar a las especies silvestres en peligro de extinción, invitamos a la ciudadanía a denunciar y exponer los casos en los que tengan conocimiento sobre maltrato animal o resguardo ilegal de los mismos”, refirió.

Indicó que recientemente, en un predio denominado Balam Há, en la zona costera al sur de Playa del Carmen, en Quintana Roo, se localizaron diferentes especies en malas condiciones de higiene y alimentación.

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Entre ellas estaba un puma, un mono saraguato, dos guacamayas, una urraca y un cóndor rey, todas ellas especies amenazadas.

“Es necesario reforzar las legislaciones que castigan con cárcel, sancionan a empresas traficantes u organismos, así como garantizar la vida estable de los animales luego de un rescate”, dijo.

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El panista señaló que detrás de este tipo de negocios, hay células del crimen organizado que trafican con la venta ilegal de animales exóticos. “Se fabrican zapatos, cinturones o prendas de vestir, pero todo es ilegal”, subrayó.

Sánchez precisó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los animales son seres sintientes, por lo que privarlos de su libertad, tenerlos en espacios de hacinamiento y maltratarlos, configura un delito.

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