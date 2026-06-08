La dirigencia del PAN en la Ciudad de México presentará mañana una denuncia en la Secretaría de la Contraloría General en contra de la empresa contratista Idinsa y autoridades capitalinas por no haber entregado ni en tiempo, ni terminado el Jardín Flotante "Tlallipan" sobre Calzada de Tlalpan.

En rueda de prensa, Federico Döring, quien fue nombrado vocero del partido en la Ciudad, detalló que este segundo piso peatonal tuvo que entregarse completo el 31 de mayo, situación que no ocurrió, por lo que la empresa contratista debe ser sancionada, tal y como se hizo en el pasado con el consorcio chino que no entregó en tiempo la rehabilitación de la Línea 1 del Metro.

“Esta empresa (Idinsa) es lo que Carlos Ahumada y Grupo Quartz eran en el gobierno de López Obrador para financiar las campañas del PRD, idéntico modus operandi, el mismo modo ahora lo hace esta empresa con Raúl Basulto y con Clara Brugada. Es la empresa de los guardaditos de campaña, de los negocios electorales, por eso es que las obras no se pudieron terminar, porque el moche para las elecciones del 27, que le arrebataron a través de las empresas a esas obras, pues no les permite terminarlas, y por eso vamos a presentar una nueva denuncia”, comentó.

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Subrayó que sería muy incongruente que el gobierno de Clara Brugada no sancione a la empresa Idinsa por su atraso, pues ya hay un antecedente de sanción en la Línea 1 del Metro.

“Cuando la Línea 1 fue remodelada, en el gobierno anterior, se le aplicó una penalidad al consorcio chino por no entregar la Línea 1 a tiempo, bueno, si eso hizo el gobierno anterior con la Línea 1, eso mismo tiene que hacer este gobierno con la empresa, que es una empresa carnal de los narcos del bienestar. Sería una enorme incongruencia que al consorcio chino sí le apliquen la ley y penalidades por presentar tarde los trabajos de la Línea 1 y a los contratistas carnales no lo sancionen ni con el pétalo de un centavo”, abundó el diputado federal.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, apuntó que el Jardín Flotante no resuelve la movilidad, ni reduce los tiempos de traslado, ni evita inundaciones y mucho menos mejora la seguridad. “Pero lo más grave, es que la obra fue inaugurada oficialmente, pero sigue inconclusa; trabajadores continuaban montando estructuras después de la fecha oficial de entrega”.

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En este sentido, comentó que la empresa Idinsa ha recibido durante los gobiernos de Morena al menos ocho mil 885 millones de pesos en contratos públicos. “Por eso exigimos transparencia total de esta obra; queremos conocer todos los anexos técnicos, los contratos, las supervisiones y cualquier modificación realizada”.

Ayer durante la inauguración del Jardín Flotante, el secretario de Obras, Raúl Basulto, agradeció a la empresa Idinsa, “que fue parte de esta gran obra, particularmente al ingeniero Jorge Gracida y a todo su maravilloso equipo que estuvo al frente de este gran proyecto”.

El Jardín Flotante se entregó inconcluso, pues permanece cerrada la conexión con el Metro Chabacano, y otros detalles.

dmrr