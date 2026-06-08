[Publicidad]
José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), se sumó a la megajornada “Limpiemos Nuestro EDOMEX”, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante la cual se retiraron más de 743 toneladas de residuos en 30 municipios de manera simultánea.
Desde la Avenida Xochitenco, en Chimalhuacán, “Pepe” Couttolenc invitó a la ciudadanía a participar en esta campaña.
“Estamos aquí en la jornada de limpieza que se está llevando de manera simultánea en varios municipios del Estado de México. Invitarlos a que se sumen en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Yo ya llevo cinco (costales) y así vamos a seguir toda la semana, ¡a darle!”, expresó en redes sociales.
Lee también Hallan 59 artefactos explosivos caseros en autobús de Ayotzinapa
Ante las cerca de 17 mil toneladas de basura que se generan en el Estado de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), el legislador ecologista llamó a la ciudadanía a hacer conciencia de que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia.
“¡Súmense! Por favor, porque las inundaciones las pagamos todos”, expresó.
Señaló que recoger basura es importante, pero no tirarla en las calles lo es todavía más, ya que muchas de las afectaciones que se presentan durante la temporada de lluvias están relacionadas con la acumulación de residuos.
Lee también Operativo por autobuses de Ayotzinapa provoca caos vial
Couttolenc Buentello reconoció el extraordinario liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por impulsar una estrategia que invita a miles de mexiquenses a cuidar el medio ambiente, así como el trabajo de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, para llevarla a más municipios del Estado de México.
Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante de Tlalpan en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PAN denuncia obra inconclusa del Jardín Flotante en Tlalpan; exige sanciones a empresa constructora
Estados
Identifican como deportistas a tío y sobrina fallecidos en fuego cruzado en Sinaloa; pareja del hombre sigue hospitalizada
Nación
PRI insiste en “alianza opositora” tras triunfo en Coahuila; “el PAN apuesta por el PAN”, le responde Kenia López
Mundo
AstraZeneca se suma al mercado contra la obesidad; nueva pastilla da resultados alentadores en ensayo clínico
Sección
¿Niño o niña? Así fue el baby shower de Marc Anthony y Nadia Ferreira
Sección
VIDEO: Niños lloran y se abrazan mientras colapsa estructura escolar durante el terremoto en Filipinas
Sección
¿Qué partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX? Fechas y horarios
Sección
¿Por qué junio es el Mes del Orgullo LGBT+? El origen de una celebración que nació como protesta