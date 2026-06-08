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A lo largo de este lunes 8 de junio, prevalecerá el cielo nublado con lluvias intermitentes en la Ciudad de México, así como algunas lluvias fuertes puntuales, que podrían acompañarse de actividad eléctrica.
Entre las 13:00 y las 19:00 horas, se esperan lluvias y vientos fuertes en el norte, poniente y sur de la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.
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mahc/LL
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