A lo largo de este lunes 8 de junio, prevalecerá el cielo nublado con lluvias intermitentes en la Ciudad de México, así como algunas lluvias fuertes puntuales, que podrían acompañarse de actividad eléctrica.

Entre las 13:00 y las 19:00 horas, se esperan lluvias y vientos fuertes en el norte, poniente y sur de la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

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A lo largo del día, prevalecerá cielo #nublado con #lluvias intermitentes y algunas lluvias puntuales que podrían acompañarse de actividad #eléctrica. Se prevén #vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 23 °C

🌡#TemperaturaMínima: 16 °C



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mahc/LL