Metrópoli | 08-06-26 | 10:47 | Actualizada | 08-06-26 | 10:47 |

A lo largo de este lunes 8 de junio, prevalecerá el cielo nublado con , así como algunas lluvias fuertes puntuales, que podrían acompañarse de actividad eléctrica.

Entre las 13:00 y las 19:00 horas, se esperan lluvias y vientos fuertes en el .

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 23° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

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mahc/LL

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