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Chilpancingo.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones en Guerrero por el sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica.
La dependencia informó que el sismo se percibió de moderado a fuerte en municipios de la región Costa Chica y de ligero a moderado en Acapulco y Centro.
Afirmó que personal operativo de Protección Civil realiza recorridos preventivos para descartar afectaciones y riesgos para la población.
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"De igual modo se estableció comunicación telefónica con las autoridades locales cercanas al epicentro, quienes de manera preliminar informaron que no se registraron daños”.
La dependencia recomendó mantenerse informado con fuentes oficiales, no propagar rumores y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
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jecg
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