Estados | 05-06-26 | 18:40 | Actualizada | 05-06-26 | 18:40 |

Chilpancingo.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones en por el sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica.

La dependencia informó que el sismo se percibió de moderado a fuerte en municipios de la región Costa Chica y de ligero a moderado en Acapulco y Centro.

Afirmó que personal operativo de Protección Civil realiza recorridos preventivos para descartar y riesgos para la población.

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El sismo de magnitud 5.2 tuvo como epicentro el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica. Foto: X @SismologicoMX
El sismo de magnitud 5.2 tuvo como epicentro el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica. Foto: X @SismologicoMX

"De igual modo se estableció comunicación telefónica con las autoridades locales cercanas al epicentro, quienes de manera preliminar informaron que no se registraron daños”.

La dependencia recomendó mantenerse informado con fuentes oficiales, no propagar rumores y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

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jecg

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