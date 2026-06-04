La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que la minería en dicha entidad crea más de 31 mil 500 empleos directos e indirectos, genera una derrama económica arriba de los 13 mil millones de pesos anuales y aporta alrededor de 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

Así lo dio a conocer al inaugurar las actividades del Foro Guerrero Minero 2026, donde calificó a esta industria como una de las más importantes para el desarrollo del estado.

“En Guerrero creemos en una minería moderna, responsable y comprometida con el bienestar compartido. Una minería que genera valor económico, atrae inversión y fortalece el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia”, afirmó Salgado Pineda.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante la inauguración del Foro Guerrero Minero 2026. Foto: Especial

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Comentó que dicha actividad es la segunda fuerza de la economía más relevante de Guerrero, debido a que fomenta el desarrollo regional, empleos especializados y cadenas de suministro competitivas.

Además, la mandataria guerrerense hizo hincapié en que su entidad mantiene una posición "privilegiada" dentro del sector minero de México. Cabe decir que, actualmente, preside el tercer lugar con referencia a la producción de oro.

El vicepresidente de Torex Gold/Minera Media Luna, Faysal Rodríguez Valenzuela, dijo que la certidumbre y estabilidad de Guerrero han sido "factores fundamentales" con los fines de continuar y ampliar las inversiones.

En su intervención, el director de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, indicó que dicho Foro "refleja una visión compartida para fortalecer el desarrollo económico mediante una minería responsable, competitiva y comprometida con el bienestar de las comunidades".

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante la inauguración del Foro Guerrero Minero 2026. Foto: Especial

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