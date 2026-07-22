Las asociaciones de periodistas de Oaxaca condenaron el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido esta mañana en el fraccionamiento La Esmeralda en el municipio de San Pablo Etla.

Frente al palacio de gobierno, exigieron a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta que castigue a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Max Núñez, del colectivo Periodistas en Riesgo Oaxaca, señaló que este crimen representa una nueva y grave agresión contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el estado.

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Asociaciones de periodistas de Oaxaca exigen justicia y condenan el asesinato de Alejandro Leyva (22/07/2026). Foto: Especial

“Alejandro Leyva Aguilar fue un comunicador ampliamente conocido por su labor crítica y su compromiso con la información de interés público. Su homicidio ocurre en un contexto de violencia que continúa colocando a Oaxaca y al país entre los escenarios de mayor riesgo para quienes ejercen el periodismo”, declaró.

El integrante del Comité Directivo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), Adrián Ortiz, agregó que les preocupa el clima de impunidad que prevalece en el estado y en el país con respecto al gremio periodístico, y que a varios años de distancia no existan resultados en las investigaciones de crímenes cometidos contra periodistas oaxaqueños.

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“Rechazamos que este crimen se sume a la impunidad y que intente ser enmascarado con líneas de investigación ajenas a su actividad periodística, por eso exigimos que la investigación se realice de manera autónoma y de acuerdo a los estándares internacionales”.

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El periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado en un puesto de comida ubicado en Oaxaca (22/07/2026). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Humberto Cruz, dirigente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, manifestó que el asesinato de un periodista no sólo arrebata una vida; también pretende silenciar una voz crítica e intimidar a todo el gremio.

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“Cuando la violencia intenta sustituir a la palabra, se vulnera el derecho de la sociedad a conocer la verdad. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las medidas de protección a periodistas y combatir con decisión la impunidad que ha acompañado numerosos ataques contra la prensa en México”.

Mientras que en un comunicado, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación con sede en Oaxaca, apuntó que el asesinato del periodista Alejandro Leyva no sólo silencia una voz fundamental en el debate público local, sino que representa un nuevo golpe a la libertad de expresión en todo el país.

“Para nuestra organización, este homicidio vuelve a encender las alarmas sobre el grave contexto de vulnerabilidad en el que labora la prensa en México. El ejercicio periodístico no debe cobrarse con la vida, ni la libre expresión puede seguir siendo el blanco de agresiones violentas que buscan imponer el silencio a través del miedo. No podemos permitir que la violencia se normalice como respuesta a la labor de informar”.

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aov/cr