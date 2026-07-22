TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación detuvieron a Eduardo Sebastián "N", quien en presunto estado de ebriedad y de manera intencional, atropelló y mató el pasado martes, a " El Cuetes", un perro, en una de las calles del municipio de Yajalón.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se acreditó que el imputado conducía un vehículo Volkswagen Sedan, presuntamente en estado de ebriedad, y que poco antes había atropellado a un can conocido por la población como "El Cuetes".

Eduardo Sebastián "N", indicó, es presunto responsable de los delitos de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación, por hechos cometidos el pasado 21 de julio en Yajalón, ubicado en la regiones norte- selva de Chiapas.

Lee también Al menos tres alcaldes han sido asesinados durante este 2026; la mayoría ocurrieron en Oaxaca

"Se tomó conocimiento del hecho, ocurrido en dicho municipio, donde fue localizado sin vida un perro; de acuerdo con las denuncias ciudadanas, una persona de manera intencional habría provocado la muerte del animal", precisó Llaven Abarca.

Por esos hechos se iniciaron las investigaciones; se notificó a la Fiscalía Especializada en la materia, y como resultado de las indagatorias" se logró acreditar que el señalado con su auto atropelló y le provocó la muerte a "El Cuetes".

[Publicidad]

El fiscal general explicó que según el dictamen de la necropsia practicada por médicos veterinarios, la causa de muerte del perro fue trauma craneal y fractura vertebral.

Lee también Asociaciones de periodistas de Oaxaca condenan asesinato de Alejandro Leyva; exigen justicia

El responsable, afirmó, enfrentará la justicia legal y una penalidad "de hasta cinco años de prisión", porque la política pública en Chiapas garantiza el derecho a la vida de los animales.

[Publicidad]

Reiteró su compromiso en la labor de prevención e investigación de los delitos que vulneren a los animales de compañía en lo cual "se garantiza cero Impunidad".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr