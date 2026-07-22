La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que fueron desplegados 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas tras multihomicidio de 10 personas, entre ellos del exalcalde de Sombrerete, dos funcionarios de Fresnillo y empresarios.

Los uniformados partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en Zacatecas.

En un comunicado la dependencia informó que el traslado se efectuó a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

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Envían 100 elementos de fuerzas especiales a Zacatecas; intesifican seguridad tras mulitihomicidio. Foto: Especial

El contingente se incorporó a las labores que desarrolla la 11/a. Zona Militar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en esa entidad.

Este personal se suma a los 400 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) desplegados el pasado 19 de julio, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.

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La Defensa señaló que entre sus principales misiones se encuentran reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, actuando con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.

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Indicó que con este despliegue se fortalece las capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y de colaboración con los tres órdenes de gobierno de esa entidad, destinadas a acotar las actividades delictivas, mediante la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia.

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Envían 100 elementos de fuerzas especiales a Zacatecas; intesifican seguridad tras mulitihomicidio. Foto: Especial

Esto para contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la sociedad zacatecana, con acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población.

Cabe señalar que el 18 de julio se localizaron 10 cuerpos, cinco de ellos colgaban de un puente vehicular, en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto de esa entidad.

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