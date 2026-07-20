Zacatecas.— Seis empresarios vinculados con los sectores de la construcción, la minería y los espectáculos, en su mayoría de Fresnillo, se encuentran entre los 10 hombres encontrados sin vida el sábado en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto. Las otras cuatro víctimas son funcionarios municipales y actores políticos.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, informó que una de las líneas de investigación “es la presunta red de colusión y extorsión entre autoridades del municipio de Fresnillo” y grupos criminales, y adelantó que podría llevarse a cabo una investigación financiera.

En un video, el fiscal también mencionó que se realizaba la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Fresnillo, lugar donde se determinó que al menos dos de las víctimas coincidieron previo a ser privadas de la vida.

Lo anterior en relación al Bar Las Mister, propiedad de uno de los empresarios asesinado, donde se reportaban operativos.

Conforme los dictámenes médicos legales, se estableció en el caso de ocho víctimas la causa de muerte obedeció a asfixia por estrangulamiento y los dos restantes fue por motivo de impacto producido por proyectil de arma de fuego, entre ellos, quien se desempeñaba como director del ayuntamiento de Fresnillo.

Precisó que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado jueves 16 de julio, cinco más desde el día 17 y uno más el pasado 18 de julio, pero la autoridad no recibió denuncias.

[Publicidad]

Las víctimas

Estos asesinatos causaron consternación entre la población al revelarse la identidad de las víctimas: Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos, padre e hijo, empresarios dedicados a los negocios relacionados con el sector minero y servicio de transporte de pipas de agua.

Fernando Robles de la Torre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, ambos conocidos empresarios vinculados al giro de la construcción y la minería.

Juan Carlos Berumen Guerrero, mejor conocido como DJ Berumen, empresario y dueño del Bar Las Mister, en Fresnillo.

[Publicidad]

A ellos se suma el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, quien también era un reconocido empresario de la construcción y de la minería.

De manera extraoficial se informó que un grupo armado ingresó a su domicilio y fue privado de la libertad la madrugada del sábado. Horas más tarde su cuerpo apareció tirado cerca de un entronque en el municipio de Sain Alto y presentaba múltiples impactos de bala.

También hay dos personas originarias de Durango: Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del PAN en el municipio de Canatlán, así como de José Ángel Valdez Rivera, arraigado en el municipio zacatecano de Jiménez del Teul, a quien se identifica como líder ganadero.

[Publicidad]

En el caso de José Ángel, la tarde del sábado sus familiares difundieron una foto que lo reportaba como desaparecido y se mencionaba que había sido visto por última vez en la comunidad de Canoas, Jiménez del Teul, Zacatecas, y que habían perdido contacto con él desde las 18:00 horas del viernes.

Más tarde su nombre figuró en la lista de los 10 cuerpos.

Se cuentan también dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento en activo del cuerpo de Protección Civil y Bomberos municipal.

[Publicidad]

Más seguridad

El gobernador David Monreal informó este domingo del despliegue de más de 400 elementos que pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional.

Señaló que se mantiene un despliegue operativo permanente y coordinado, “con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta en todo el territorio estatal”.

Los alcaldes de Fresnillo, Javier Torres; de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros, y de la capital, Miguel Varela, publicaron condolencias en redes sociales.

[Publicidad]

Gerardo Castrejón, hermano del exalcalde de Sombrerete, publicó un mensaje que decía: “No sólo estamos perdiendo personas buenas; estamos perdiendo el país que les prometimos a nuestros hijos ¿En qué momento el miedo nos hizo llamar normal a lo insoportable?”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.