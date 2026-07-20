El Mundial no sólo despertó el lado más futbolero de Liam Gallagher, también lo convirtió en uno de los comentaristas más activos de las redes sociales.

A lo largo del torneo, el líder de Oasis habló sobre los partidos, respondió a aficionados y hasta protagonizó encontronazos con otras figuras de la música. Sin embargo, fue la final la que provocó una de sus reacciones más comentadas.

Y es que, mientras millones de personas seguían el encuentro entre España y Argentina, el músico británico utilizó sus cuentas oficiales para expresar su descontento con el show del medio tiempo, el primero en la historia de la competencia.

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El espectáculo reunió a figuras internacionales como Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber y Coldplay; y aunque muchos celebraron el momento, otros, como Gallagher, lo criticaron duramente.

"Esto es como un mal viaje", escribió el famoso en su cuenta oficial de X.

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This is like a bad trip — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 19, 2026

Minutos más tarde, y en un segundo mensaje, el intérprete de "Wonderwall" reforzó su postura y hasta afirmó que el show casi lo hace salir de sus casillas.

"Menos mal que estoy en modo espiritual, o ese espectáculo del medio tiempo podría haberme hecho perder el control".

It’s a good job I’ve got my spiritual socks on or that halftime entertainment could have tipped me over the edge — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 19, 2026

El cantante no fue el único que hizo público su rechazo, Robert Smith, líder de The Cure, arremetió contra la decisión de la FIFA de incorporar un espectáculo muy similar a lo que sucede en el Super Bowl, además del hecho de que el presidente Trump entregara el trofeo al campeón.

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"Para quienes todavía no lo entienden del todo: el punto no es realmente quién organiza o quién se presenta, sino la pésima idea de hacer un espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de futbol", señaló Smith.

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