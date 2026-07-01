Aunque faltan días para que México e Inglaterra se enfrenten en la cancha, el encuentro ya empezó a generar sus primeras rivalidades, pero no precisamente entre futbolistas; sino entre artistas.

Y es que, después de que se confirmara a la selección inglesa como el próximo rival del "Tri", Liam Gallagher pronosticó una goleada contra los nuestros.

"Creo que le ganaremos a México 5-0", escribió el integrante de Oasis en su cuenta oficial de X.

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Las reacciones no se hicieron esperar, pero de entre todas destacó la de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien a través de un video respondió directamente al cantante y hasta le pidió que se ubicara.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey!. ¿5 a 0? Cálmate", dijo mientras presumía la bandera de nuestro país.

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Asimismo le lanzó un reto, dejando claro que él no confía tanto en los británicos: "Nos vemos el domingo a ver cómo nos va", agregó.

Las declaraciones de ambos músicos alimentaron la conversación en redes sociales, donde los usuarios mexicanos comenzaron a debatir sobre el resultado y hasta le expresaron su apoyo al tapatío.

"Después de ganarle a Inglaterra todos cantaremos '0ye mi amor' a todo pulmón", "Hay tiro", "'¡Úbicate wey'! jajaja amé", "Dile que tú le enseñas cómo mantener a una banda unida", "Literal se envolvió en la bandera para defender a México", "Si gana México, concierto gratis en el zócalo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

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México e Inglaterra se medirán este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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