Shakira llegó como una de las grandes estrellas de la inauguración del Mundial 2026, pero haber provocado el canto de casi 85 mil almas en el Estadio Azteca con “Oye mi amor” le dio a Maná el título de la mejor banda en la apertura mexicana. Y conforme avanzaron las ceremonias en Estados Unidos y Canadá, comenzaron a multiplicarse los comentarios que señalaban a los mexicanos como los mejores entre las figuras internacionales.

“Ya pasaron todas las inauguraciones y la mejor fue esta”, escribió el comentarista Martín Dandach al compartir la actuación de la banda tapatía. Otros fueron más directos: “Se hubieran quedado tocando durante toda la inauguración”, comentaron. Incluso hubo quien aseguró que “ni todas las otras presentaciones juntas” tuvieron el nivel de euforia que provocó la banda.

Traducción: el rock, aunque sea pop, los cabellos largos y la vibra noventera siguen prendiendo en eventos masivos.

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Los Tigres del Norte guardan las garras… para no distraer del GNP

Parece que los promotores del concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP, programado para el próximo 27 de junio, o quizá los propios cantantes, no quieren desviar la atención del evento, que además compite con la fiebre del Mundial 2026.

Aunque la agrupación suele ser abierta e incisiva al hablar de la situación de los migrantes, esta vez, durante las entrevistas que realizaron para promocional, se limitaron a responder en torno al show y dejaron de lado esa garra que los ha caracterizado durante casi seis décadas de carrera. Tal vez la consigna fue clara: primero llenar el estadio y luego, si acaso, volver al corrido incómodo.

Parte del repertorio de Los Tigres del Norte son corridos. Foto: Ocesa

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Ángela Aguilar tiene lindo gesto… y por fin no todo es hate

Desde hace dos años, casi todo lo que se escucha de Ángela Aguilar viene cargado de críticas por su polémico matrimonio con Christian Nodal. Pero hay gestos de la cantante que han quedado eclipsados por esa conversación, como el detalle que tuvo hace unos días con una pequeña seguidora de Veracruz.

Fernanda, una niña de 6 años, sueña con ser cantante como Ángela y algún día conocerla y cantar con ella. Su mamá lo compartió en Instagram y, con algo de suerte, el mensaje llegó hasta la menor de los Aguilar, quien le mandó a su casa tres de sus muñecas con diferentes temáticas en los vestidos.

Y eso no fue todo: ahora otros integrantes de la dinastía, como Aneliz y Leonardo Aguilar, han reaccionado a sus videos. Ojalá sea señal de que el encuentro entre esta pequeña fan y la llamada princesa del regional mexicano sí se dé, y que haya bandera blanca para Ángela.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan durante el concierto que él ofreció en La México. Instagram lamexicomonumental

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