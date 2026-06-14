La ilusión mexicana en este Mundial volvió a activarse después del triunfo ante Sudáfrica. Entre famosos, las apuestas van desde quienes ven a la Selección más allá de cuartos a quienes toman distancia por las decisiones que han marcado al futbol nacional.

Belinda

La fiel. Apoya a la Selección desde el deseo de verla competir con entrega, más que cualquier pronóstico. “Tienen el talento, la preparación y el corazón”.

Diego Luna

El romántico. Ve a México campeón y asegura que todavía se puede creer en la gloria. “Se vale la ilusión, sobre todo en quienes ya nos rompieron el corazón”.

Diego Luna. Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

Karla Souza

La relajada. Prefiere bajar la expectativa y disfrutar lo que venga partido a partido. “Con que ganen el siguiente partido ya está, después ya veremos”.

Karla Souza. Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

Héctor Kotsifakis

El dudoso. No cree que México llegue al quinto partido pese al nuevo formato, aunque acepta ponerle fe por la localía. “Se han hecho muchas cosas mal”.

Héctor Kotsifakis. Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

Álvaro Guerrero

El escéptico. No ve buen panorama para México en este Mundial y apunta contra las decisiones del futbol nacional. “Estamos en una situación pésima”.

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Álvaro Guerrero. Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

Erik Hayser

El distante. Reconoce que esta vez no siente la misma conexión con la Selección Nacional que en entregas pasadas. “No siento un verdadero espíritu de equipo”.

Erik Hayser. Foto: Alfonso Manzano

Ana Valeria Becerril

La ambiciosa. Cree que México puede dar un salto mayor en este Mundial y no quedarse en lo de siempre. “Vamos a llegar al sexto partido, el quinto no es suficiente”.

Ana Valeria Becerril. Foto: Edgar Negrete

Pablo Cruz

El soñador. También apuesta por ver a México campeón. “No me importa qué tan inverosímil parezca, necesitamos un componente unificador nacional”.

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Pablo Cruz. Foto: Alfonso Manzano

Fernando Bonilla

El cauto. Ve a esta Selección mejor que en Qatar 2022, pero muy lejos de sus mejores versiones. Ve al representativo hasta octavos de final. “Creo que hay talento joven”.

Fernando Bonilla. Foto: Alfonso Manzano

Alfonso Herrera

El prudente. Tiene dudas, en especial por el mal manejo de la Federación Mexicana de Futbol. “Pero podemos cambiar narrativas, ser local es de un enorme peso”.

Alfonso Herrera. Foto: Carlos Tischler/ Eyepix Group / Avalon

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