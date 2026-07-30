Un grupo de mujeres bloqueó el Periférico Raúl López Sánchez a la altura de la delegación de la fiscalía de Coahuila en Torreón, como medida de protesta y exigencia de justicia por el feminicidio de Nora Cecilia de 28 años, asesinada la madrugada del domingo por su expareja.

Brisa Cristal Chávez, hermana de Nora, aseguró que su hermana ya había denunciado la violencia y amenazas que sufría por parte de Julio “N”, el presunto feminicida. Dijo que había interpuesto órdenes de restricción, pero nunca le ofrecieron protección.

Jessica Hernández, prima de Nora, aseguró que sólo buscan justicia y que haya apoyo psicológico y en especie para los tres hijos de Nora, uno de tres años, y dos niñas de ocho y 12 años.

En tanto, el delegado de la fiscalía en La Laguna, Carlos Rangel, informó que el presunto culpable ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y aseguró que permanecerá en prisión preventiva durante los seis meses en que se desarrolle la investigación.

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