Una de las series que más tiempo llevan en la televisión regresa con su nueva temporada el 7 de julio, es decir que en tres semanas los fans de Aurelio Casillas podrán ver cómo sigue su historia de cara al cierre definitivo de la producción que ha tenido como rostro desde 2013 a Rafael Amaya.

Para este último capítulo varios de los personajes que han acompañado a "El Señor de los Cielos" regresarán, siendo algunos de los más destacados Carmen Aub, quien vuelve como Rutila Casillas, e Isabella Castillo, retomando su papel de Diana Ahumada.

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El Himno Nacional en voz de Alejandro Fernández

Alejandro Fernández tuvo una semana de mucha actividad, primero en el Auditorio Nacional, en donde encabezó la primera de dos noches del festival "México Vibra", en donde al terminar ofreció unas palabras para los medios de comunicación en las que confesó que se sentía muy nervioso previo a interpretar el Himno Nacional la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

"No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos millones de personas", dijo "El Potrillo".

Su interpretación fue un éxito minutos antes del arranque del partido de la Selección Mexicana con Sudáfrica, en el que el TRI salió victorioso 2-0.

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Alejandro Fernández interpreta el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026. Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026

En el marco del Mundial, Salma Hayek fue elegida como embajadora y presentadora estelar en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026; ella entró a la cancha del Estadio Ciudad de México para dar la bienvenida a todas las selecciones que participarán en la justa deportiva.

"El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio, y unidos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos honrados, muy honrados, que sea aquí, donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos. ¡Qué viva México y que viva el futbol!", dijo.

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Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026. Foto: AP / Ricardo Mazalan

El pasado de Rafael Inclán

Rafael Inclán recordó cómo fue su vida antes de entrar a la actuación; desde barrendero hasta trabajar en una carnicería fueron los oficios con los que él aportaba dinero a su hogar. En el negocio de la carne se desempeñaba junto a su hermano, aunque por la habilidad de este último en los cortes, el ahora actor quedó relegado a tareas secundarias.

"Yo..., era el encargado y, no me da pena, de los pellejos para el gato, los teníamos que limpiar y, aparte, los tuétanos, a mí me tocaba, usaba una sierra que usan en el medio tronco que está en las carnicerías, agarras la pieza, marcas los tuétanos, salen como siete u ocho de cada pieza, era una chamba dura pero, estás chavo y hay que hacerla, mi papá, en eso era muy estricto", contó.

Rafael Inclán recuerda cuáles fueron sus primeros trabajos, antes de dedicarse a la actuación. Foto: YouTube / canal de Matilde Obregón

Concierto de Los Tigres del Norte

Por extraño que parezca, tras casi seis décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte preparan su primer concierto en el Estadio GNP el próximo 27 de junio, en época Mundialista que además guarda un raro pero hermoso parecido con uno de los momentos clave de su carrera.

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Los de Mocorito recuerdan en entrevista con EL UNIVERSAL, con alegría y nostalgia en los ojos, cómo hace 40 años, mientras otro Mundial se disputaba en el país, ellos estrenaron "La Puerta Negra", una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

Parte del repertorio de Los Tigres del Norte son corridos. Foto: Ocesa

“Es una celebración maravillosa, en ese tiempo se ponían los los CDs que acababan de salir en los stands en la Ciudad de México, los ponían en las revistas más importantes, pasábamos por los stands, leíamos las canciones que estaban de moda en aquel tiempo y la forma de cómo el público compraba el producto del artista en las calles, algo maravilloso”, dijeron.

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