Tuvieron que pasar 68 años de carrera, decenas de discos y algunos de los himnos más populares de la música regional mexicana para que Los Tigres del Norte consiguieran una fecha propia en el Estadio GNP.

La agrupación sinaloense pisó este escenario en 2014, como parte del Vive Latino; sin embargo, este próximo 27 de junio ofrecerán su primer un concierto en solitario, una oportunidad que, reconocen, llega después de demostrar su capacidad para llenar escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

"Estamos muy felices, contentos, tenemos varias sorpresas para esa presentación, muy motivados de llevar este evento a cabo y de tener la oportunidad de poder cantarles en vivo todas las canciones", dijo Jorge Hernández en entrevista con EL UNIVERSAL.

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El líder del grupo destacó que el concierto coincidirá además con el ambiente que vive el país rumbo a la Copa del Mundo, un evento que los llamados "Jefe de jefes" también esperan disfrutar.

Más allá del tamaño del recinto, uno de los aspectos que más entusiasma a Los Tigres del Norte es la respuesta de las nuevas generaciones, que en los últimos años se han sumado a un público tradicionalmente familiar.

"Es un show con mucha energía, donde puede ir toda la familia. Son generaciones diferentes las que nos han ido a visitar, van y se divierten; lo vivimos todos los días, sobre todo en estos últimos años. Hay algo en común entre los jóvenes y quienes ya nos han visto antes, que son nuestras canciones”, menciona Hérnan.

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