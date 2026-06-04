[Publicidad]
Tuvieron que pasar 68 años de carrera, decenas de discos y algunos de los himnos más populares de la música regional mexicana para que Los Tigres del Norte consiguieran una fecha propia en el Estadio GNP.
La agrupación sinaloense pisó este escenario en 2014, como parte del Vive Latino; sin embargo, este próximo 27 de junio ofrecerán su primer un concierto en solitario, una oportunidad que, reconocen, llega después de demostrar su capacidad para llenar escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.
"Estamos muy felices, contentos, tenemos varias sorpresas para esa presentación, muy motivados de llevar este evento a cabo y de tener la oportunidad de poder cantarles en vivo todas las canciones", dijo Jorge Hernández en entrevista con EL UNIVERSAL.
Lee también Los Tigres del Norte: "se han ensañado con los latinos"
El líder del grupo destacó que el concierto coincidirá además con el ambiente que vive el país rumbo a la Copa del Mundo, un evento que los llamados "Jefe de jefes" también esperan disfrutar.
Más allá del tamaño del recinto, uno de los aspectos que más entusiasma a Los Tigres del Norte es la respuesta de las nuevas generaciones, que en los últimos años se han sumado a un público tradicionalmente familiar.
"Es un show con mucha energía, donde puede ir toda la familia. Son generaciones diferentes las que nos han ido a visitar, van y se divierten; lo vivimos todos los días, sobre todo en estos últimos años. Hay algo en común entre los jóvenes y quienes ya nos han visto antes, que son nuestras canciones”, menciona Hérnan.
Lee también Los Tigres del Norte le tienden la mano a los migrantes con responsabilidad y compromiso
[Publicidad]
Más información
Nación
Mostraremos al mundo lo que es América del Norte, dice embajador Johnson a una semana del Mundial; "será la más segura"
Metrópoli
Alcalde de Metepec ofrece disculpas tras video con hombres armados en club deportivo; Comisión de Derechos Humanos investiga
Cultura
Casa Ramón López Velarde, el primer cabaret público de la CDMX; será gestionado por la Secretaría de Cultura local
Universal Deportes
México aplasta a Serbia y queda listo para el debut ante Sudáfrica en el Mundial
Sección
Kate y William alistan plan para frenar escándalos de Meghan y Harry; buscan proteger a la monarquía
Sección
España deja dudas rumbo al Mundial 2026 tras inesperado empate ante Irak en amistoso
Sección
¿Cuándo juega México en el Mundial 2026? Calendario de la fase de grupos, rivales y sedes de la Selección.
Sección
Pepe Aguilar se desdice sobre los corridos tumbados y admite que debió invitar a Peso Pluma