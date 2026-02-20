Santiago, Nuevo León.— “Siempre parte el corazón dejar tu tierra, porque el árbol ya no da muy buena sombra”, dicen Los Tigres del Norte en su reciente canción, “La lotería”.

Ese ramaje que los protege en casa es algo que añoran miles de migrantes que actualmente son perseguidos en Estados Unidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los miembros de la mítica agrupación, que desde hace varios años residen en San José, California, coinciden en que el acoso a los latinos se ha incrementado desde la reelección del presidente Donald Trump, quien los usa como arma política.

Lee también Los Tigres del Norte hacen historia en Los Simpson con “El Corrido de Pedro y Homero”: ¿de qué trata?

“La actual administración se ensaña con nuestra gente, han pasado cosas terribles, incluso contra personas de otros países. Los atacan para hacer campaña política y eso nos indigna porque sabemos que el latino, el mexicano, ha significado gran parte del crecimiento de ese país”, dice Luis Hernández a EL UNIVERSAL.

El papel de los migrantes en la economía estadounidense no es algo que desconozcan los músicos. Saben que gran parte de la fuerza laboral del vecino país está conformada por quienes buscan una mejor vida y el llamado “sueño americano”.

Los intérpretes de “Tres veces mojado" destacan no sólo la mano de obra, sino el aporte económico que realizan los migrantes vía impuestos, de los cuales no reciben las devoluciones correspondientes.

Lee también Rocío Banquells emociona, baila y honra a Dulce en una noche inolvidable en el Teatro Metropólitan

“Aportamos mucho a través de nuestro trabajo. Precisamente acaba de salir un reporte sobre el IRS, el tema de los impuestos y el dinero que se recauda de los latinos que no tienen documentos supera el billón de dólares”, explica el vocalista.

La banda ha participado activamente en defensa de los migrantes, con acciones como el programa “Voces latinas por la dignidad y el orgullo” en 2025, o al apoyar abiertamente a Kamala Harris en las pasadas elecciones. Confiesan que han visto los efectos de las políticas migratorias en su día a día, incluidos eventos que realizan.

“Ha cambiado todo en la calle. Y en nuestros eventos les decimos que tengan la debida precaución porque nunca sabemos si ICE se puede presentar. Gracias a Dios, tal vez por la trayectoria del grupo, no hemos visto mermada la entrada a nuestros shows”, dice Luis.

Lee también Justicia en rima; Componen corrido a Felipe, el maquinista señalado por el accidente del Tren Interoceánico

No a los tumbados

Los Tigres del Norte han dominado el género del corrido desde 1974, con éxitos como “Camelia La Texana”. Ahora, con los tumbados, los originarios de Mocorito, Sinaloa, creen que se ha perdido algo.

“A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo”, dicen en “Jefe de Jefes”, algo que reitera Hernán .

“No podemos decir que no dicen verdades, pero sí que los corridos que cantan hoy no aportan nada”, considera respecto a temas como los de Natanael Cano o Peso Pluma.

Lee también Angélica María y Enrique Guzmán comienzan La Despedida en el Metropólitan; se conocieron hace más de 60 años

“Claro que se respeta y también se admira el talento. Nosotros tenemos hijos y son jóvenes, y sabemos que también les gusta eso, pero sí hay que estar atentos a que no hagan lo que están cantando. Los corridos de nosotros no te están invitando a que hagas lo que hizo tal personaje”, añade el músico.

Lee también Los corridos se reinventan en Tik Tok

Con Agenda llena

Los Tigres pasarán con su La Lotería Tour por varias ciudades de Estados Unidos y México, entre ellas la CDMX, Tijuana y Mexicali.

Además, inaugurarán el festival Vive México en Santiago, Nuevo León, que contará con 100 días de actividades a partir del 6 de junio, que incluirán conciertos, muestras culinarias, entre otras actividades.

“Estamos muy felices de ser parte de la inauguración. Va a haber gastronomía, cultura, de todo tipo de espectáculos para promover lo bonito de México”, comenta el líder de la banda, Jorge Hernández.