INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones
El director sinfónico y de ópera, pianista, violinista y contratenor Iván López Reynoso será el nuevo director principal de Ópera de Santa Fe, en Nuevo México.
Su contrato durará tres años y arrancará con “El barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini, para la temporada de 2027.
“Es con profunda emoción y genuino entusiasmo que asumiré el rol de director principal de la Santa Fe Opera a partir de la temporada 2027. Desde mi primer encuentro con este teatro sentí una conexión inigualable, que se fortaleció aún más durante nuestra producción de ‘La bohème’, de Giacomo Puccini, el año pasado.
“En 2022, cuando debuté en este teatro —que significó igualmente mi debut en Estados Unidos— dirigí ‘El barbero de Sevilla’, de Rossini, y es realmente especial que el primer título que dirigiré en 2027, en esta nueva etapa con la Santa Fe Opera, sea precisamente el mismo título con el que debuté”, son palabras de López Reynoso incluidas en el boletín oficial para dar a conocer la noticia.
El festival de verano de la Ópera de Santa Fe es uno de los más prestigiosos de su tipo en el continente.
López Reynoso continúa: “Unirme al sólido equipo artístico y administrativo de este teatro —que en 2027 estará cumpliendo 70 años—, referente de excelencia y el festival operístico más importante de nuestro continente, me honra y me entusiasma profundamente. Será una aventura hermosa que compaginaré con mis responsabilidades como director principal de The Atlanta Opera”.
