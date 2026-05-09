Como cada mes, Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La agenda de abril estuvo marcada por tres ejes: el derrame de hidrocarburos en el golfo de México, la negociación del T-MEC ante la presión arancelaria de Estados Unidos y el ataque armado en Teotihuacán. A esto se sumaron dos relevos de gabinete que generaron cobertura por sí solos.

Destaca que el caso Rocha Moya no generó alboroto mediático en la cobertura de los secretarios de Estado. Esto debido a que la solicitud de extradición sucedió durante los últimos dos días de abril… veremos qué les espera en este mes.

Los destacados

Roberto Velasco: SRE

Llegó con todo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su nombramiento tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente concentró más de la mitad de su cobertura, con 67% de positivos.

La ratificación de su nombramiento en el Senado, los primeros contactos con Marco Rubio y su agenda en España con la presidenta Sheinbaum construyeron un debut favorable. Sin embargo, también recibió la papa caliente de la petición de extradición por parte de Estados Unidos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, un caso que la Cancillería tendrá que manejar con precisión. Un arranque sólido, aunque con fuego heredado.

Josefina Rodríguez: Sectur

Su cobertura mayoritariamente positiva fue impulsada en buena medida por la temporada de Semana Santa, que disparó el movimiento de turistas en el país y la colocó en el centro de la agenda.

El Tianguis Turístico en su edición 50 en Acapulco, la proyección de 300 mil millones de pesos en derrama por turismo religioso, los preparativos del Mundial 2026 y una inversión de 150 millones de dólares anunciada para Acapulco completaron un mes con muy pocas notas negativas. Semana Santa le tendió la alfombra roja a la secretaria Rodríguez.

Ricardo Trevilla: Defensa Nacional

Para el general, fue un mes operativamente activo con capturas de alto perfil: El Güero Conta, operador financiero del CJNG, y participación en el rescate del alcalde de Taxco. La mayoría de su cobertura negativa no refleja crisis de gestión, sino la complejidad inherente al tema de seguridad: cuestionamientos por el silencio ante la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la vinculación a proceso de elementos del Ejército por homicidio en Sinaloa.

Omar García Harfuch: SSPC

Como cada mes, se caracterizó por sus capturas de alto impacto: El Jardinero, del CJNG; el excontralmirante Farías en Argentina, operadores de Los Chapitos, sostuvieron su narrativa operativa con 62% positivo.

El rescate del alcalde de Taxco con vida sumó visibilidad. Sin embargo, el tiroteo en Teotihuacán fue su golpe más duro, pues concentró 20% de su cobertura con tono negativo y obligó a un repliegue defensivo. Sigue siendo el secretario de Seguridad más mediático, pero abril le recordó que los flancos siguen abiertos.

Los rezagados

Alicia Bárcena: Semarnat

El peor saldo efectivo del mes. El derrame en el golfo la colocó en el ojo del huracán: 46% de cobertura negativa, dominada por señalamientos de omisión ante los derrames de Pemex, una solicitud de comparecencia en la Cámara de Diputados y una sentencia judicial por violaciones a los derechos de la naturaleza en el Tren Maya. Las acciones de supervisión no revirtieron la narrativa.

Claudia Curiel: Cultura

El ataque armado en Teotihuacán fue un duro golpe para la dependencia; 47% de cobertura negativa se centró en este lamentable suceso.

La dependencia apareció como responsable de la seguridad deficiente en zonas arqueológicas y sus respuestas (nuevos protocolos, coordinación con la Guardia Nacional) fueron percibidas como tardías. El anuncio positivo sobre la polémica colección Gelman pasó prácticamente desapercibido.

Ariadna Montiel: Secretaría del Bienestar

Salió de la secretaría antes de que terminara el mes, y su cobertura lo refleja: 57% de sus notas fue la noticia de su transición hacia la dirigencia nacional de Morena, y otro 20% el anuncio del nombramiento de su sucesora, Leticia Ramírez. Lo que debería haber sido un cierre de gestión con logros propios (la inauguración del Centro de Atención para jornaleros en San Quintín, los 3 millones de beneficiarias del programa Mujeres Bienestar) quedó opacado por las críticas sobre el presunto uso de padrones de beneficiarios con fines electorales. Se fue con más preguntas que respuestas sobre Bienestar.

Marath Bolaños: STPS

La dependencia con menor presencia mediática del gabinete. La Secretaría del Trabajo pasó casi inadvertida en un mes donde la agenda bilateral y la seguridad consumieron el oxígeno informativo. El fallo del panel del T-MEC sobre la mina Camino Rojo, que la STPS rechazó, fue su único tema con algo de tracción negativa.

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