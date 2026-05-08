A través de un video publicado en sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió el momento en que la agrupación surcoreana BTS aceptó regresar a nuestro país en 2027.

"Les tengo una buena noticia para todos el ARMY de BTS y para todas las y los jóvenes de México, les hice una propuesta: ¿Quieren regresar el próximo año México?", dice la mandataria federal.

"¡Sí!", responden los siete integrantes del grupo de k-pop coreano.

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Después del saludo de BTS en un balcón de Palacio Nacional al que asistieron cerca de 50 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México el miércoles, Sheinbaum Pardo respondió si el grupo de k-pop podría presentarse gratis.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, aseguró que muchos artistas quieren venir a dar shows a nuestro país, ante el auge de la industria del espectáculo.

Al ser cuestionada si habría la posibilidad de que BTS se presente gratuitamente en el Zócalo, respondió: “Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo”.

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“Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en el 27. Y la otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad”, agregó.

Afirmó que en la medida en que se pueda hacer, se harán conciertos populares y gratuitos, además que el concurso “México canta fue todo un éxito”.

¡BTS regresa a México en 2027! pic.twitter.com/JFbCejFONa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

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dft