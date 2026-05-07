Desde cerca de las 11:00 horas de este miércoles 6 de mayo miles de Armys se dieron cita en la plancha del Zócalo luego de que cerca de las 10:00 la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que BTS estaría presente en Palacio Nacional para una junta con ella y posteriormente conocer a sus fans.

Durante varias horas se fue congregando la gente hasta llegar a 50 mil asistentes que llegaron con pancartas, banderas e incluso imagenes de cartón en tamaño real de alguno de sus idols, en ese tiempo la música de los surcoreanos se escuchó desde las cuatro torres de sonido que se instalaron en el recinto mientras la multitud cantaba.

Ni siquiera el sol abrazador de la Ciudad de México logró detener a las admiradoras de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de esperar por ellos, incluso los bomberos ayudaron con una manguera desde la cual disparaban agua al cielo para “bañar” a las Army y aliviar el calor.

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Acompañados de la presidenta, los cantantes mostraron su amor por México desde un balcón de Palacio Nacional. Emocionados, tomaron fotos, emularon corazones con sus brazos y saludaron a sus ARMY. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Finalmente poco más de cuatro horas después, a las 17:08 de la tarde BTS salió al balcón de Palacio Nacional en compañía de Claudia Sheinbaum, los primeros instantes se dedicaron a saludar con la mano y formar corazones con los dedos.

Posteriormente se le dió un micrófono en el cual RM y V fueron los que tomaron la palabra, el primero de ellos en una mezcla de palabras sueltas en español y oraciones más largas en inglés, mientras que el segundo dió su mensaje enteramente en español.

“Hola México, somos BTS, Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana, gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias”, dijo Kim Namjoon.

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Jimin, Suga, Jungkook, la presidenta Claudia Sheinbaum, RM, J-Hope, Jin, y V durante su estancia en Palacio Nacional, parte de sus actividades en la Ciudad de México. Foto: Presidencia

“Hola, no hablo muy bien español, pero intentare, nos extrañaron, nosotros extrañamos muchísimo más a México, la energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto, nos vemos la próxima vez, adiós”, complementó Kim Tae-hyung.

Un rugido sala de las 50 mil bocas reunidas en la Plaza de la Constitución, haciendo un estruendo tal como el que este recinto ha escuchado con los conciertos de otros como Shakira o Los Fabulosos Cadillacs.

Fueron cuatro minutos y medio los que los surcoreanos estuvieron en el balcón y aunque no dieron un discurso de largo aliento, se observó a varias personas llorar de la emoción, mientras que otras tuvieron que ser sacadas del lugar al sucumbir a un golpe de calor, no sin antes ver a los intérpretes de “Dynamite”.

Las altas temperaturas no impidieron que las fans esperaran horas para ver de cerca a sus ídolos. Fotos: Diego Simón y Hugo Salvador / EL UNIVERSAL