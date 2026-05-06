Pinturas coloridas y esculturas con espíritu infantil reciben con optimismo a los visitantes de la galería Proyectos Monclova (Lamartine 415, Polanco). Esa primera impresión es engañosa, pues el artista Olaf Breuning (Suiza, 1970), en realidad aborda la tristeza en la muestra titulada Violet Butterflies.

“Hacer arte es como escribir un diario. Veo a mi alrededor y lo digiero y saco a través de mi arte”, dice Breuning en entrevista.

Pinturas coloridas y esculturas con espíritu infantil. Foto: NIK MASSEY. PROYECTOS MONCLOVA GALLERY

Esta exposición marca el regreso del artista a la Ciudad de México, quien tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Carrillo Gil en 2003. Han pasado 23 años y el creador se encuentra con una ciudad transformada, con más cultura y más amigable. “Estoy muy sorprendido, es mejor que Nueva York”, comenta comparando con su ciudad de residencia.

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La exposición está compuesta por obras en pintura, escultura y dibujo, e incluye su afamada serie trabajada en piedra Sad and Worried Animals. No es una retrospectiva, pero sí busca mostrar la evolución del artista, quien no pierde el sentido del humor:

La exposición está compuesta por obras en pintura, escultura y dibujo. Foto: NIK MASSEY. PROYECTOS MONCLOVA GALLERY

“Son con estilo similar a lo infantil, pero eso no quiere decir que son menos complicadas. Lucen así porque quiero hacer un arte accesible. Veo este mundo y hay muchas cosas hermosas, pero también hay otras que no son buenas de las que hay que hablar. El humor es muy importante, pienso que es una especie de pegamento para conectar a la gente”.

La muestra estará abierta al público hasta el 30 de mayo.

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