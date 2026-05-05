La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a su gabinete legal y ampliado definir, a corto plazo, si buscarán un cargo de elección popular en el proceso intermedio de 2027 para que dejen su puesto público.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que la mandataria federal planteó en una reunión a puerta cerrada llevada acabo la tarde-noche de este lunes, la necesidad de que los funcionarios con aspiraciones políticas tomen una decisión clara sobre su permanencia en el gobierno, con el objetivo de evitar que las responsabilidades públicas se mezclen con proyectos electorales anticipados.

La instrucción, nos dicen, fue directa: quien tenga interés en contender deberá definirlo en los próximos días, tal como lo ha expresado en sus conferencias de prensa: "No se puede ser público y candidato al mismo tiempo, o precandidato", comentó el pasado 16 de abril.

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En lo que va del año, el gabinete de Sheinbaum ha comenzado a registrar sus primeros movimientos importantes, marcados principalmente por renuncias vinculadas a motivos personales, ajustes administrativos y, sobre todo, a la antesala del proceso electoral de 2027.

Citlalli Hernández regresa a Morena

Uno de ellos ocurrió el 16 de abril cuando se concretó la renuncia de Citlalli Hernández, quien dejó la Secretaría de las Mujeres con el fin de integrarse de lleno a tareas partidistas en Morena, específicamente en la organización electoral rumbo a 2027.

Su salida dejó la vacante en una dependencia considerada clave dentro de la agenda de igualdad de género, cuyo relevo aún continúa pendiente.

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Ariadna Montiel deja Secretaría de Bienestar

A finales de abril se sumaron más movimientos. Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar para asumir la dirigencia nacional de Morena, en un paso que refuerza el reacomodo político del oficialismo de cara a los próximos comicios.

El domingo, Montiel Reyes fue electa por unanimidad como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2026-2029 en la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional Extraordinario. En su primer discurso, anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno guinda.

Otros cambios en el gabinete

En paralelo, Esthela Damián presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia con la finalidad de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, lo cual confirma que diferentes perfiles del gabinete ya comienzan a perfilar aspiraciones electorales.

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En tanto, a la Consejería Juridica de la Presidencia de la República llegó Luisa María Alcalde al dejar la dirigencia nacional de Morena.

Además se le suma que la Secretaría de Economía sufrio cambios, entre ellos, Santiago Nieto, quien dejará la titularidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Buscará ser candidato a la gubernatura de Querétaro.

En su lugar, Vidal Llerenas Morales será propuesto como director general del IMPI.

Por otro lado, a principios de este mes, se confirmó un relevo en la Secretaría de Agricultura, donde fue designada Columba Jazmín López Gutiérrez en sustitución de Julio Berdegué.

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