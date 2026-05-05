La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suspendió este martes 5 de mayo su conferencia matutina por una reunión con el Gabinete de Seguridad y para encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, sin embargo, esta no ha sido la primera vez que suspende la mañanera. Aquí un recuento:

Con motivo de Semana Santa, Sheinbaum Pardo canceló su conferencia matutina el jueves y viernes santo y las reanudó hasta el lunes 6 de abril, periodo en el que deseó a los mexicanos tiempo de relajamiento y reflexión a las familias mexicanas.

“Les voy a dejar descansar jueves y viernes de Semana Santa, sábado y domingo eso ya descansan”, dijo.

Lee también "México no acepta intervenciones": Alejandro Armenta en conmemoración del 5 de mayo; asegura que la soberanía no se negocia

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (30/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El miércoles 23 de diciembre de 2025, la Presidenta anunció que suspendería sus mañaneras hasta el lunes 29 de diciembre por las fiestas decembrinas, donde deseó una feliz navidad y Año Nuevo a todos los mexicanos.

"Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes agradecemos, a todos y todas que este año estuvimos juntos a las 7:30 de la mañana en punto", indicó.

“Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es jueves y viernes, entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia”, agregó.

Lee también Servicio Militar evoluciona con enfoque integral que fortalece a jóvenes: general Trevilla; destaca participación de mujeres

El 12 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, la Mandataria también interrumpió su conferencia matutina para “respetar a la Virgen”.

“El 12, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Pues vamos a hacer tradición, vamos a respetar a la Virgen”, señaló.

El pasado 17 de abril, la Presidenta también se ausentó de su conferencia mañanera en Palacio Nacional por su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, por lo que ésta fue encabezada por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante su viaje, sostuvo reuniones con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

nro/apr