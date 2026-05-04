La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes 5 de mayo no habrá conferencia matutina, porque sostendrá una reunión con el Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “mañana no hay mañanera, vamos a tener la reunión de Seguridad aquí”.

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Detalló que después viajará a Puebla para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla y retomará su conferencia el miércoles.

Además, precisó que el fin de semana acudirá a Sonora para dar seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios e inaugurar hospitales, obras carreteras y de agua en la entidad.

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