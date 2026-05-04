Más Información

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

La presidenta informó que este martes 5 de mayo no habrá conferencia matutina, porque sostendrá una reunión con el Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que “mañana no hay mañanera, vamos a tener la reunión de Seguridad aquí”.

Lee también

Detalló que después viajará a Puebla para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla y retomará su conferencia el miércoles.

Además, precisó que el fin de semana acudirá a Sonora para dar seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios e inaugurar hospitales, obras carreteras y de agua en la entidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]