El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo dijo que el nacionalismo mexicano se originó desde la independencia y tuvo un impulso en la gesta heroica de 1862 en la Batalla de Puebla.

Durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 y toma de Protesta de Bandera de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, en la plaza de Puebla, el alto mando comentó que en el año 2000, como hecho inédito, se incluyó la participación de las mujeres como voluntarias del Servicio Militar quienes se integran a las actividades de este mandato institucional.

“En la presente administración, el Servicio Militar Nacional ha evolucionado hacia un enfoque social integral que fortalece a los jóvenes… La disciplina, responsabilidad social, respeto a los derechos humanos, patriotismo y la identidad nacional y sobre todo el amor a México.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 (05/05/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Para lograr este nuevo enfoque se llevó a cabo la reducción del periodo de adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabatinas, programándose en dos escalones a partir de este año, con el fin de apoyar a los jóvenes que se encuentran incorporados al sector laboral”, resaltó el secretario acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que se fortaleció el contenido temático en las materias de civismo, legislación y ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil, y plan DN III-E.

Además, se implementaron pláticas orientadas a la difusión de la cultura de seguridad nacional y sistema educativo militar.

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Conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 (05/05/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Indicó que con la toma de Protesta de Bandera a 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional, y 800 mujeres reafirman su compromiso de custodiar el lábaro patrio.

“Y de mantenerse prestos para acudir al llamado de la patria como los hicieron los héroes de la batalla de Puebla. Jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional en esta memorable fecha ustedes sellarán su deber irrenunciable con la nación”, aseveró Trevilla Trejo.

El titular de la Defensa invitó a los jóvenes a que sigan poniendo todo su empeño y esmero durante su adiestramiento.

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“Aprovechen el cúmulo de conocimiento… Para emplearlos en beneficio del pueblo de México y busquen nuevas habilidades enriquezcan su vida cotidiana.

“Recuerden que México incita a los jóvenes a tener ideales con principios y valores”, precisó.

Trevilla destaca batalla del 5 de mayo de 1862

Por otra parte, el titular de la Defensa recordó que el país ha enfrentado y resistido a potencias extranjeras a lo largo de su historia.

Detalló que la batalla del 5 de mayo de 1862 representa el símbolo máximo de defensa de la soberanía nacional y la capacidad de resistencia del pueblo de México ante potencias extranjeras.

El titular de la Defensa indicó que el nacionalismo mexicano se originó desde la Independencia y tuvo un impulso en la Gesta Heroica de 1847 (defensa del Castillo de Chapultepec) cuando el pueblo de México, aún con una incipiente cohesión social, defendió valientemente al País con los dolorosos resultados por todos conocidos.

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Conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 (05/05/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Ese episodio fue una gran lección que permitió encarar con unidad nacional la memorable batalla del 5 de mayo de 1862.

“El Ejército de Oriente, comandado por el General Ignacio Zaragoza, derrotó al Ejército francés, el más poderoso de aquella época; de ahí la importancia de este hecho de armas que fortaleció nuestra identidad y cohesión social”, enfatizó el secretario en el Mausoleo al general Ignacio Zaragoza.

Dijo que en otros eventos trascendentales como la Revolución Mexicana en 1910 el nacionalismo adquirió una dimensión social más profunda al fusionarse con el pensamiento, las tradiciones y los valores arraigados en la población.

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“Este nacionalismo se expresó con particular intensidad durante la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que el pueblo de México llevó la defensa de su soberanía más allá de nuestras fronteras”, consideró.

El titular de la Defensa externó que ese contexto obligó al fortalecimiento institucional del Ejército y dio origen al Servicio Militar Nacional.

Sostuvo que la situación prevaleciente en esa época originó la necesidad de fortalecer a las Fuerzas Armadas, impulsando su reorganización, de donde surge el Servicio Militar Nacional para preparar a la población en tareas de defensa y formación cívica para salvaguardar a la patria.

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