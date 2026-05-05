Culiacán.— El gobierno federal respaldó a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y anunció que la entidad tendrá especial atención debido a la separación del cargo de Rubén Rocha Moya, requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gabinete de seguridad estuvo ayer en la capital sinaloense para mandar el mensaje de que las fuerzas federales no se van a retirar del estado afectado por la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, y que el primer fin de semana de mayo registró al menos 15 asesinatos, la mayoría en Culiacán.

Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; Marina Armada, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; general Guillermo Briceño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, se reunieron en la Novena Zona Militar con Bonilla Valverde para manifestarle que las fuerzas federales continuarán con acciones operativas para contener a los grupos delictivos en disputa.

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Los secretarios del gabinete de seguridad se reunieron con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, en la Novena Zona Militar, donde ofrecieron conferencia de prensa. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa, el mando policial afirmó que reforzarán las acciones en donde sea necesario y se mantendrá la coordinación entre las autoridades locales y el gabinete de seguridad.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante el contexto derivado de la licencia solicitada por el gobernador Rocha, estamos representando aquí al gabinete de seguridad para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa: el gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir”, indicó.

Refirió que se hará seguimiento diario al convulsionado estado, que tendrá mayor presencia territorial de las Fuerzas Armadas, para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz.

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“Nuestra presencia tiene un objetivo claro: acompañar a las familias de Sinaloa, fortalecer la coordinación institucional y mantener sin interrupción las acciones del Estado mexicano para construir la paz que Sinaloa merece”, expuso García Harfuch.

Recordó que desde septiembre de 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

“Por eso, desde el primer momento, el gabinete de seguridad reforzó de manera inmediata y permanente la presencia federal en Sinaloa, incrementó las operaciones y desplegó capacidades de inteligencia, investigación y operación para ubicar, detener y llevar ante la justicia a los generadores de violencia”, afirmó.

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García Harfuch presumió la detención de casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

Asimismo, reportó el aseguramiento de 68 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo y 5 mil 457 armas, más de un millón 133 mil cartuchos y 27 mil cargadores.

“El Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 183 laboratorios clandestinos. Estos laboratorios ya no producirán metanfetaminas y son millones que dejan de ingresar a las organizaciones criminales”, destacó.

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Sin embargo, Omar García Harfuch admitió que falta mucho por hacer, “el trabajo todavía no está concluido, sólo venimos a reafirmar que el gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad”.

Por su parte, Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, se comprometió a mantener una estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo para atender el tema de la seguridad en la entidad, sino para dar seguimiento puntual a los programas y políticas de la llamada Cuarta Transformación.

“Yo he venido trabajando por Sinaloa en diversas encomiendas públicas, incluida la más reciente, la Secretaría General de Gobierno, por ello, y con la seguridad que me brinda esa experiencia, el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo el irrenunciable compromiso de velar a minuto por la seguridad del estado”, aseveró.

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El general Ricardo Trevilla Trejo dejó en claro que el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional seguirá trabajando y, si es necesario, se movilizarán más elementos, equipos de inteligencia, vehículos y aeronaves. “El pueblo de Sinaloa debe tener la certeza de que cuenta con sus Fuerzas Armadas”.

Trevilla informó que se cuenta con un estado de fuerza de 13 mil elementos de la Defensa, de los cuales 2 mil 732 son efectivos de las Fuerzas Especiales con más de 2 mil vehículos y 48 aeronaves para realizar, de manera coordinada, detenciones, reconocimientos, búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos, así como áreas de concentración y apoyo a las autoridades locales. Y añadió que 14 objetivos prioritarios han sido detenidos por las fuerzas federales en distintas operaciones.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, dijo que la dependencia a su cargo mantiene un estado de fuerza de mil 628 elementos y 169 unidades en apoyo a la seguridad pública, lo que ha dado como resultado la detención de más de mil personas, el decomiso de armas de fuego, cargadores, cartuchos y el aseguramiento de cocaína, marihuana, metanfetamina y pastillas de fentanilo.

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