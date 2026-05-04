En pleno despegue uno de los helicópteros de la Secretaría Marina presentó una falla en su motor izquierdo, lo que provocó su aterrizaje de emergencia en el muelle de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, Sinaloa.

En un video que circula en redes sociales, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes federales, se observa que la aeronave despega con normalidad; sin embargo, 18 segundos después de elevarse, se registra una leve explosión cerca de las hélices, de la que emana humo.

Ante la falla, y a baja altura, la aeronave se desbalancea, pero logra aterrizar de emergencia, impactando la punta contra el concreto sin daños mayores; no obstante, las hélices dañan las astas de algunas embarcaciones cercanas.

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La Marina a través de un comunicado, destalló que se trata de un helicóptero tipo MI-17, el cual presentó una falla en el motor izquierdo, lo que provocó la pérdida de potencia del helicóptero y su aterrizaje forzado.

Destacó que no hubo pérdidas humanas ni lesionados en el incidente, solo los daños materiales en la aeronave, la cual será evaluada y reparada por personal especializado para recuperar su operatividad.

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