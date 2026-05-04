Más Información

FGR cita a 50 personas a declarar por agentes de la CIA muertos en Chihuahua; avanza indagatoria

FGR cita a 50 personas a declarar por agentes de la CIA muertos en Chihuahua; avanza indagatoria

En Vivo Met Gala 2026: Los looks de la alfombra roja

En Vivo Met Gala 2026: Los looks de la alfombra roja

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha Moya; anuncia fortalecimiento a la policía estatal

Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha Moya; anuncia fortalecimiento a la policía estatal

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México; "Llévenme de vuelta a mi país"

Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México; "Llévenme de vuelta a mi país"

En pleno despegue uno de los presentó una falla en su motor izquierdo, lo que provocó su aterrizaje de emergencia en el muelle de la Cuarta Región Naval en .

En un video que circula en redes sociales, cuya autenticidad fue confirmada por fuentes federales, se observa que la aeronave despega con normalidad; sin embargo, 18 segundos después de elevarse, se registra una leve explosión cerca de las hélices, de la que emana humo.

Ante la falla, y a baja altura, la aeronave se desbalancea, pero logra aterrizar de emergencia, impactando la punta contra el concreto sin daños mayores; no obstante, las hélices dañan las astas de algunas embarcaciones cercanas.

Lee también

La Marina a través de un comunicado, destalló que se trata de un helicóptero tipo MI-17, el cual presentó una falla en el motor izquierdo, lo que provocó la pérdida de potencia del helicóptero y su aterrizaje forzado.

Destacó que no hubo pérdidas humanas ni lesionados en el incidente, solo los daños materiales en la aeronave, la cual será evaluada y reparada por personal especializado para recuperar su operatividad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]