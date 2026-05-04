La Secretaría de Marina (Semar) informó que durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia.

Durante las maniobras de despegue de la Aeronave MI-17 en el helipuerto ubicado en el muelle de la Cuarta Región Naval, presentó falla en el motor izquierdo, lo cual provocó pérdida de potencia del helicóptero teniendo que aterrizar de emergencia en el muelle del cual habían despegado.

La dependencia resaltó que gracias a la pericia y entrenamiento de la tripulación de vuelo no hubo pérdidas humanas ni lesionados que lamentar y los daños materiales sufridos en la aeronave previa evaluación de personal especializado serán reparados y así recuperar la operatividad.

La Semar refrendó su compromiso para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.

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