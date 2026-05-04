Cada año, la Met Gala se celebra el primer lunes del mes de mayo y reúne a celebridades, diseñadores y otras figuras clave de la industria de la moda.

Este evento se celebra para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo de Arte de Nueva York (The Costume Institute) y marca la inauguración oficial de la exposición de primavera. Este año, la exhibición se titula Costume Art (Arte del vestuario) y explorará la relación entre la ropa y el cuerpo.

La alfombra roja es un momento único; una oportunidad para que las marcas de lujo más destacadas muestren su talento y creatividad.

De última 04:18 PM Chloe Malle Chloe Malle en su primera Met Gala como editora en jefe de Vogue USA. Eligió ir de naranja, con un vestido de Colleen Allen, inspirado en la obra 'Flaming June' de Frederic Leighton.



Chloe Malle. Foto: AFP

De última 04:11 PM Nicole Kidman deslumbra Nicole Kidman luce un vestido de lentejuelas en vivo rojo, de Chanel.



Nicole Kidman es una de las coanfitrionas. Foto: AFP

De última 04:00 PM El vestido de Lauren Sánchez Lauren Sánchez Bezos asiste con un vestido sencillo, en azul noche, con corte sirena y tirantes de perlas.



Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala. Foto: AFP

De última 03:53 PM Bee Carrozzini, de rojo La hija de Anna Wintour, Bee Carrozzini, eligió ir de rojo realzado con bordado floral. Elegante, sin riesgo.

Bee Carrozzini en la Met Gala 2026. Foto: AFP)

De última 03:45 PM La llegada de Anna Wintour Anna Wintour luce un vestido con plumas en diferentes tonos de verde. Una creación de la nueva etapa de Chanel, bajo la dirección artística de Matthieu Blazy.



Anna Winour, anfitriona de la Met Gala. Foto: AFP

De última 03:31 PM ¿Quiénes son las anfitrionas de la Met Gala 2026? La Met Gala 2026 estará encabezada, como cada año, por Anna Wintour, quien estará acompañada por un grupo de figuras clave del entretenimiento y la cultura. Para esta edición, las coanfitrionas confirmadas son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams. Se trata de personalidades con trayectorias influyentes y una fuerte presencia tanto en la moda como en la cultura global.

El anuncio también ha generado expectativa, especialmente por el regreso de Beyoncé a la gala después de varios años. Juntas, estas figuras no solo representan el espíritu del evento, sino que también marcan el tono de una de las alfombras rojas más importantes del año.







De última 03:12 PM ¿Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2026? Como cada año, la Met Gala 2026 no solo marca uno de los momentos más importantes de la moda, sino que también establece una conversación global a partir de su dress code. Para esta edición, el código de vestimenta es “La moda es arte”, un concepto que refuerza la conexión entre la alta costura y el arte, en línea con la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”.

Bajo este enfoque, se espera que los invitados apuesten por propuestas que trasciendan lo tradicional, con diseños escultóricos, teatrales y altamente conceptuales. La intención es clara: convertir el cuerpo en un lienzo viviente, donde cada look funcione como una pieza artística en sí misma.





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