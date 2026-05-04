Primer Simulacro Nacional 2026: ¿cómo diseñar tu plan familiar de protección civil?; estos son los pasos

El próximo miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026. Este ejercicio activará los altavoces de la alerta sísmica en diversas entidades federativas y enviará un mensaje de aviso masivo a dispositivos móviles en el país en punto de las 11:00 de la mañana.

Esta prueba de la Coordinación Nacional de Protección Civil, busca poner en práctica los protocolos de evacuación y evaluar la capacidad de respuesta ante un sismo de gran magnitud en México.

Este tipo de ejercicios de simulación permiten poner a prueba la coordinación entre autoridades, cuerpos de emergencia y población ante un evento de gran escala. También invitan a la ciudadanía a elaborar planes de protección que se vuelven útiles en caso de un siniestro.

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El Primer Simulacro Nacional 2026 será el 6 de mayo. Foto: Especial

¿Cómo armar un Plan Familiar de Protección Civil?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), esta es la mejor manera de prevenir contratiempos y preparar a la familia para saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres. El Plan Familiar de Protección Civil (PFPC) se puede adaptara cualquier tipo de emergencia, a las necesidades de cada familia y consta de cuatro pasos:

1. Detecta y reduce riesgo

2. Diseña rutas de evacuación

3. Toma la mejor decisión

4. Realiza simulacros

La elaboración del plan es muy útil y sencilla. Es conveniente realizarlo con anticipación, informar a toda la familia sobre los procedimientos y practicarlo por lo menos tres veces al año.

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Foto: El Universal

1. Detecta y reduce riesgos

Revisa el estado de la construcción de tu vivienda, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario (libreros, repisas, etc...). En caso de ser necesario, atornilla o sujeta os muebles que podrían llegar a caerse.

También es importante que revises los peligros que puedan presentarse en los alrededores de tu hogar, como transformadores de energía, ríos, cables o laderos. El tipo de vivienda y el lugar donde se ubica influyen en el nivel de riesgo.

2. Diseña rutas de evacuación

Elabora un croquis sencillo de tu casa y los alrededores. En él anota las observaciones sobre los posibles riesgos, así como las recomendaciones para reducirlos.

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Este protocolo pretende preparar a tu familia para un siniestro. Foto Juan Boites/EL UNIVERSAL

Revisa la construcción y ubica las sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc. Indica con color rojo en el croquis los aquellos daños que encuentres.

Marca otros elementos de peligro que puedan dañarte como:

Alcantarillas o registros sin tapa

Roturas o desniveles en el piso

Salientes de muros

Rejas

Cables tendidos

Macetas o jardineras

Sujeta los objetos que puedan caer en caso de un temblor o salir proyectados durante un ciclón, también almacena adecuadamente las sustancias inflamables que puedan provocar un incendio como alcohol, aguarrás, thiner, etc.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional participando en un simulacro de sismo. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein

3. Toma la mejor decisión

Prepárate para tomar las decisiones más adecuadas con la finalidad de afrontar desastres según las posibles circunstancias. Siempre pregúntate a qué peligro estás expuesto:

Inundaciones

Ciclones tropicales

Deslizamiento de laderas

Incendios

Sismos

Saber qué hacer ante una emergencia es elemental. Por ello, consulta las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

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Preparar un botiquín es una de las acciones de prevención que puedes realizar. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

4. Realiza simulacros

Realiza periódicamente ejercicios de práctica o simulacros en tu hogar. Comprueba si las acciones de preparación han sido suficientes y corrígelas de ser necesario.

Estas son algunas recomendaciones útiles:

Asignar responsabilidades a cada miembro de la familia.

Emite la voz de alarma (campanas, silbatos, timbres, sirenas, luces, sonido, etc.).

Interrumpe inmediatamente las actividades.

Desconecta aparatos electrónicos.

En caso de evacuación, recuerda salir con calma y orden.

Recorre la rutas de evacuación y condúcete con orden y seriedad.

Llega al lugar de reunión establecido.

Revisa que nadie falte y que todos estén bien.

Evalúa los resultados.

IMPORTANTE: Recuerda tener a la mano un botiquín de emergencias, algunos objetos importantes y los documentos personales de toda la familia, como:

Actas de nacimiento

Actas de matrimonio

Títulos y cédulas profesionales

Facturas de bienes

Fe de bautismo

Cartillas del servicio militar

Pasaportes y visas

Certificados escolares

Pólizas de seguros

Credenciales

Escrituras de propiedad

*Con información de Ana Karen Velázquez.

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