Luego del éxito alcanzado el pasado 15 de marzo con su primera edición, Ring Royale apunta a consolidarse como uno de los eventos de entretenimiento más virales en México. El influencer y empresario Poncho de Nigris confirmó que ya se perfila una segunda entrega, prevista tentativamente para 2027.

El anuncio tomó fuerza tras el lanzamiento de “Gladiador”, tema que funcionó como himno oficial del evento, y que sirvió como antesala para revelar nuevos detalles.

A través de redes sociales -en los últimos días- el regiomontano ha comenzado a soltar nombres de posibles participantes, apostando por perfiles polémicos, mediáticos y con alto arrastre digital.

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¿Qué famosos podrían pelear en la nueva edición de Ring Royale?

Entre las figuras que podrían subirse al ring en esta segunda edición, el regiomontano destacó a algunos políticos, deportistas, comentaristas y celebridades del espectáculo.

Entre los perfiles más llamativos se encuentran:

Alejandro Moreno

Gerardo Fernández Noroña

Cuauhtémoc Blanco

David Faitelson

Yeri Mua

Bellakath

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Mhoni Vidente vs Jessica Esotérica: la pelea que podría robarse el show

Sin embargo, una de las propuestas que más ha captado la atención es el posible enfrentamiento entre Mhoni Vidente y Jessica Esotérica. La idea surgió luego de que el exintegrante de La Casa de los Famosos México planteara, en entrevista con medios, su interés por ver a ambas figuras esotéricas sobre el ring.

“A mí sí me gustaría ver a Mhoni Vidente con Jessica Esotérica. Yo creo que esa podría suplir la de Alfredo Adame y Carlos Trejo.”

@abcnoticias.mx 🔴⏭️Poncho de Nigris compartió algunas de las personalidades que le gustaría ver en próximos combates del evento Ring Royale, destacando que el formato ha ganado popularidad por su carácter de entretenimiento y peleas reales. Entre sus propuestas, mencionó un posible enfrentamiento entre Moni Vidente y Jessica Esotérica, además de otros cruces entre figuras del espectáculo que, aseguró, podrían resultar llamativos para el público. 📹: Carim Harsanyi / ABC Noticias ♬ sonido original - abcnoticias.mx - abcnoticias.mx

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el reto?

Tras viralizarse la propuesta, Mhoni Vidente reaccionó públicamente durante su programa “Pregúntale a Mhoni”, donde agradeció la mención y dejó en claro que no aceptaría un combate con Jessica, ya que recalcó que, pelear con "una persona de 64 años, es muy difícil."

"Él dice comparo a Mhoni Vidente con Alfredo Adame que es la pelea estelar, por que sabe que Mhoni no va a cualquier parte, y que tiene mucho fandom para alcanzar eso", dijo.

Sin embargo dejó abierta la posibilidad de participar en Ring Royale 2, pero bajo sus propias reglas, ya que recalcó que elegiría rival y establecería las condiciones económicas.

Jessica Esotérica lanza reto directo: “¿qué puede pasar?”

Del otro lado, Jessica Esotérica encendió la polémica al invitar públicamente a Mhoni Vidente a enfrentarse en el cuadrilátero.

Durante un encuentro con medios de comunicación, fue cuestionada sobre a quién elegiría como rival y, sin titubeos, señaló a la pitonisa, con quien —según insinuó— tendría cuentas pendientes.

Al plantearle si creía que la cubana aceptaría el reto, lanzó una respuesta que avivó aún más la controversia: “ese ya es su problema, cielo”.

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