Ibai reacciona a pelea entre Abelito y Bull Terrier en Ring Royale; Poncho de Nigris reta a streamer español

La noche de este domingo 15 de marzo se llevó a cabo la primera edición del evento de box Ring Royale en la Arena Monterrey en Nuevo León, un espectáculo lleno de rivalidades mediáticas, organizado por el actor y presentador regiomontano Poncho de Nigris.

El evento reunió en un solo lugar a diversos creadores de contenido, celebridades y figuras del entretenimiento virales en internet, tales como Alfredo Adame, Carlos Trejo, Marcela Mistral, Karely Ruíz, Nicola Porcella, Alberto del Río "El Patrón" y el sobrino del Alfonso, Aldo de Nigris.

En la cartelera del espectáculo destacó el combate entre Abelito y Bull Terrier, el cual tenía que durar tres rounds. Aunque la opinión pública parecía inclinarse a favor del ex participante de La Casa de los Famosos México, "El Patillas" se coronó ganador del enfrentamiento.

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El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

Ibai Llanos reacciona a Ring Royale

El streamer español Ibai Llanos reaccionó en X al combate entre los creadores de contenido Abel Sáenz "Abelito" y Moisés Rodríguez "Bull Terrier", quienes protagonizaron uno de los enfrentamientos más comentados del evento Ring Royale.

El creador de contenido español compartió en su cuenta el video del momento en que Abelito sale despedido sobre la lona del ring tras recibir un golpe de su contrincante. En su post, Ibai se limitó únicamente a escribir: "Buenos días".

La reacción del español rápidamente se viralizó en redes sociales, alcanzando los 3 millones de visualizaciones y donde algunos internautas comenzaron a comparar el evento mexicano con La Velada del Año, organizada por Ibai.

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Ibai, organizador de La Velada del Año, reacciona al combate entre Abelito y Bul Terrier en Ring Royale. Foto: Captura de pantalla X

"Hago yo esta pelea en España y abro las noticias al día siguiente", respondió a un usuario que mostraba su preferencia por el evento mexicano por sobre La Velada del Año, destacando el esfuerzo puesto por De Nigris en la organización del evento.

Poncho de Nigris reta a streamer español

En medio del revuelo, Poncho de Nigris aprovechó la conversación en redes para lanzar un reto directo al streamer español. A través de su cuenta en X, el regiomontano escribió: "Tú dices", invitando al creador español a una posible colaboración como organizadores de un evento de boxeo amateur.

El mensaje generó reacciones divididas entre los seguidores de ambos creadores de contenido, pues muchos consideraron una buena propuesta un duelo entre el público de México y España en el mundo del streaming y el entretenimiento digital, proponiendo a figuras mexicanas y españolas para pelear.

Hasta el momento, Ibai no ha confirmado si aceptará el reto lanzado por Poncho de Nigris, aunque la propuesta ya encendió las redes y alimentó la conversación entre las comunidades de ambos creadores, quienes incluso le propusieron al español reestructurar la cartelera de La Velada del Año VI.

Poncho de Nigris invita a Ibai Llanos a colaborar en un próximo evento de boxeo. Foto: Captura de pantalla X

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