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El evento , organizado por Poncho De Nigris, fue le escenario para el enfrentamiento de una de las rivalidades más antiguas y polémicas en México: Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

Tras años de alimentar esta enemistad a través de declaraciones públicas, controversias y retos, el actor y conductor mexicano, también conocido como el "Golden Boy"; y el investigador de fenómenos paranormales, subieron al cuadrilátero el pasado domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

La pelea, que en sus primeros segundos parecía prometedora y duradera —con el "Cazafantasmas" atacando en todo momento y logrando derribar a Adame en dos ocasiones—, tuvo un final más rápido de lo anticipado, luego de que el actor lanzara un impresionante nocaut, que dejó a Trejo sin respuesta.

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Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en el cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales
Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en el cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó la pelea entre Adame y Trejo

El esperado combate se volvió viral en redes sociales incluso antes de que empezara, y tras la victoria de Adame, cientos de usuarios han acudido a las plataformas sociodigitales para comentar el evento.

Entre burlas, críticas y nueva emoción por una posible revancha, internautas han vuelto a demostrar su ingenio y creatividad, desatando una ola de memes y todo un fenómeno digital basado en este popular enfrentamiento.

Usuarios comentaron cuánto habían esperado el encuentro entre ambos personajes.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook
Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

Otros se quejaron de la duración de la pelea, la cual era una de las estelares de la noche.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook
Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

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Por su parte, algunos internautas comentaron que parecía una "pelea de borrachos".

Otros se mofaron de las edades del "Golden Boy" y del "Cazafantasmas".

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook
Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

Sin duda alguna, el triunfo de Adame fue muy celebrado por usuarios en redes.

Por último, la pelea entre ambos personajes hizo que resurgiera esta escena de Los Simpson.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook
Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

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