El evento Ring Royale, organizado por Poncho De Nigris, fue le escenario para el enfrentamiento de una de las rivalidades más antiguas y polémicas en México: Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

Tras años de alimentar esta enemistad a través de declaraciones públicas, controversias y retos, el actor y conductor mexicano, también conocido como el "Golden Boy"; y el investigador de fenómenos paranormales, subieron al cuadrilátero el pasado domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

La pelea, que en sus primeros segundos parecía prometedora y duradera —con el "Cazafantasmas" atacando en todo momento y logrando derribar a Adame en dos ocasiones—, tuvo un final más rápido de lo anticipado, luego de que el actor lanzara un impresionante nocaut, que dejó a Trejo sin respuesta.

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Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en el cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó la pelea entre Adame y Trejo

El esperado combate se volvió viral en redes sociales incluso antes de que empezara, y tras la victoria de Adame, cientos de usuarios han acudido a las plataformas sociodigitales para comentar el evento.

Entre burlas, críticas y nueva emoción por una posible revancha, internautas han vuelto a demostrar su ingenio y creatividad, desatando una ola de memes y todo un fenómeno digital basado en este popular enfrentamiento.

La vida imita a los Simpson, versión Alfredo Adame vs Carlos Trejo. Esto es cine 🚬🚬

#RingRoyale pic.twitter.com/PqtUAiOfAj — Simpsonito (@SoySimpsonito) March 16, 2026

Usuarios comentaron cuánto habían esperado el encuentro entre ambos personajes.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

Otros se quejaron de la duración de la pelea, la cual era una de las estelares de la noche.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

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Por su parte, algunos internautas comentaron que parecía una "pelea de borrachos".

Adame vs Trejo parecía pelea de borrachos JAJAJAJAJAJA VÁMONOS A LA PERRA VERGA AMO ESTE PAÍS pic.twitter.com/ETdUYMIh9T — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 16, 2026

Otros se mofaron de las edades del "Golden Boy" y del "Cazafantasmas".

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

Sin duda alguna, el triunfo de Adame fue muy celebrado por usuarios en redes.

Cómo se sintió Adame después de caerse dos veces, levantarse, partirle su madre a Trejo, tumbarlo y lograr el k.o. técnico.#RingRoyale#RingRoyal#AdamevsTrejopic.twitter.com/z38xjYE9vx — Gn(arly) (@chocoletteeto) March 16, 2026

Por último, la pelea entre ambos personajes hizo que resurgiera esta escena de Los Simpson.

Memes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Foto: Facebook

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