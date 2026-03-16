Del beso entre Adame y Trejo a la caída de Abelito; los momentos más virales que dejó Ring Royale

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El Ring Royale 2026, evento organizado por Poncho de Nigris, se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana en México. El evento reunió a influencers, celebridades y figuras del entretenimiento en una noche que mezcló boxeo, música en vivo y freestyle, generando una enorme conversación en redes sociales.
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Así arrancó el Ring Royale 2026
Antes de que comenzaran las peleas, el show deportivo arrancó con una alfombra roja que reunió a varias figuras del entretenimiento digital y la música.
Entre los invitados que desfilaron para apoyar a los competidores destacaron Santa Fe Klan, Borrego Nava y Vanessa labios 4K.
La conducción del evento estuvo a cargo de Montserrat Oliver, quien dio paso a una cartelera que combinó boxeo amateur y entretenimiento.
La primera pelea enfrentó al peleador Ronny Mendoza contra el freestyler Yoiker. Tras tres rounds intensos, Mendoza terminó llevándose la victoria.
Después llegó un combate en modalidad de parejas entre Kyliezz y Georgina contra Alexis Mvgler y Velvetine, un formato poco común que añadió dramatismo al espectáculo. Tras varios intercambios de golpes, Kyliezz y Georgina lograron quedarse con el triunfo.
El caos en el ring: Alberto del Río vs Chuy Almada
Uno de los momentos más tensos de la noche ocurrió durante la pelea entre Alberto Del Río, conocido como “El Patrón”, y el influencer fitness Chuy Almada.
Durante el segundo round, Almada comenzó a dominar el combate con una serie de golpes que pusieron en aprietos al exluchador. En medio de la presión, Del Río giró y dio la espalda a su rival, lo que provocó que su equipo ingresara al ring de forma inesperada.
La irrupción del staff generó un momento caótico que obligó a detener la pelea. En medio de la confusión, la boxeadora Mariana Juárez, conocida como “La Barby”, subió al cuadrilátero para recriminar la actitud del luchador.
Abelito vs Bull Terrier: el golpe que hizo “volar” al influencer
Otro de los combates que más comentarios generó fue el enfrentamiento entre Abelito y Bull Terrier. Durante la pelea, el creador de contenido recibió un potente gancho que lo hizo salir proyectado.
Ante dicho golpe, el influencer logró recuperarse y en un giro inesperado mandó a su rival a la lona, lo que encendió al público presente. Sin embargo, los jueces otorgaron la victoria a “El Patillas” por decisión dividida.
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Alfredo Adame vs Carlos Trejo y el beso que se volvió viral
Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche fue el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo. El combate terminó rápidamente cuando el actor logró noquear al llamado “Cazafantasmas” en el primer round.
Aunque la pelea fue lo más esperado del show, lo que realmente se volvió tendencia no fue el nocaut, sino el beso que Trejo le dio a Adame; escena que desató miles de comentarios y memes en redes sociales.
Karely Ruiz vs Marcela Mistral y las lágrimas de Poncho de Nigris
Otro de los duelos que más atención generó fue el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral.
Desde el inicio del combate, Mistral mostró mayor control en el ring; por lo que logró imponerse tras conectar varios golpes efectivos.
Ante su victoria, Poncho de Nigris subió al ring, donde rompió en llanto mientras abrazaba a su esposa frente al público.
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Además de los combates, la música también tuvo un papel importante en la noche.
El cantante Luis R. Conriquez subió al escenario para interpretar varios de sus temas. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando interpretó el corrido “El Presidente”, una canción que generó reacciones divididas por sus referencias al crimen organizado.
La velada también incluyó la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Elaine Haro, actuación que fue ampliamente elogiada por usuarios en redes sociales.
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