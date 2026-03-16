Del beso entre Adame y Trejo a la caída de Abelito; los momentos más virales que dejó Ring Royale

El Ring Royale 2026, evento organizado por Poncho de Nigris, se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana en México. El evento reunió a influencers, celebridades y figuras del entretenimiento en una noche que mezcló boxeo, música en vivo y freestyle, generando una enorme conversación en redes sociales.

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Así arrancó el Ring Royale 2026

Antes de que comenzaran las peleas, el show deportivo arrancó con una alfombra roja que reunió a varias figuras del entretenimiento digital y la música.

Entre los invitados que desfilaron para apoyar a los competidores destacaron Santa Fe Klan, Borrego Nava y Vanessa labios 4K.

La conducción del evento estuvo a cargo de Montserrat Oliver, quien dio paso a una cartelera que combinó boxeo amateur y entretenimiento.

La primera pelea enfrentó al peleador Ronny Mendoza contra el freestyler Yoiker. Tras tres rounds intensos, Mendoza terminó llevándose la victoria.

Uff como esquiva y luego los mete 🙏🏻 pic.twitter.com/IICU8G0pR7 — 🐮 ٠ ࣪⭑Any // RIVERS VELADA VI ★ (@anyx_gg) March 16, 2026

Después llegó un combate en modalidad de parejas entre Kyliezz y Georgina contra Alexis Mvgler y Velvetine, un formato poco común que añadió dramatismo al espectáculo. Tras varios intercambios de golpes, Kyliezz y Georgina lograron quedarse con el triunfo.

¡A DOS, DE TRES PELUCAS SIN LÍMITE DE TIEMPO!



Round 1

Kyliezz & Georgiana Vs Alexis Mvgler & Velvetine 🔥 #RingRoyale pic.twitter.com/WV2mRa7er3 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2026

El caos en el ring: Alberto del Río vs Chuy Almada

Uno de los momentos más tensos de la noche ocurrió durante la pelea entre Alberto Del Río, conocido como “El Patrón”, y el influencer fitness Chuy Almada.

Durante el segundo round, Almada comenzó a dominar el combate con una serie de golpes que pusieron en aprietos al exluchador. En medio de la presión, Del Río giró y dio la espalda a su rival, lo que provocó que su equipo ingresara al ring de forma inesperada.

La irrupción del staff generó un momento caótico que obligó a detener la pelea. En medio de la confusión, la boxeadora Mariana Juárez, conocida como “La Barby”, subió al cuadrilátero para recriminar la actitud del luchador.

La gente esta atacada con el patron Alberto del Río jajajaja no saben que ese es el show que hace siempre y a veces era peor jajajaja#RingRoyale pic.twitter.com/xKB1Juckk9 — Danydrugs (@DanydrugSS) March 16, 2026

Abelito vs Bull Terrier: el golpe que hizo “volar” al influencer

Otro de los combates que más comentarios generó fue el enfrentamiento entre Abelito y Bull Terrier. Durante la pelea, el creador de contenido recibió un potente gancho que lo hizo salir proyectado.

Abelito salió volando 😭😭 nooooooo esos 20k de más que tiene Bull le está afectando mucho #RingRoyale pic.twitter.com/JpQF7Sysl3 — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) March 16, 2026

Ante dicho golpe, el influencer logró recuperarse y en un giro inesperado mandó a su rival a la lona, lo que encendió al público presente. Sin embargo, los jueces otorgaron la victoria a “El Patillas” por decisión dividida.

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Alfredo Adame vs Carlos Trejo y el beso que se volvió viral

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche fue el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo. El combate terminó rápidamente cuando el actor logró noquear al llamado “Cazafantasmas” en el primer round.

Aunque la pelea fue lo más esperado del show, lo que realmente se volvió tendencia no fue el nocaut, sino el beso que Trejo le dio a Adame; escena que desató miles de comentarios y memes en redes sociales.

Gracias vida por hacerme contemporáneo y dejarme vivir este momento!! El beso de Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale me volvió la esperanza en la humanidad jajaja @AdameGoldenBoy @trejo_oficial @ringroyale #ringroyale #alfredoadame #adame #carlostrejo @trejo pic.twitter.com/lh3M69jZZS — Don Guti (@elgutiverso) March 16, 2026

Karely Ruiz vs Marcela Mistral y las lágrimas de Poncho de Nigris

Otro de los duelos que más atención generó fue el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Desde el inicio del combate, Mistral mostró mayor control en el ring; por lo que logró imponerse tras conectar varios golpes efectivos.

Ante su victoria, Poncho de Nigris subió al ring, donde rompió en llanto mientras abrazaba a su esposa frente al público.

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Además de los combates, la música también tuvo un papel importante en la noche.

El cantante Luis R. Conriquez subió al escenario para interpretar varios de sus temas. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando interpretó el corrido “El Presidente”, una canción que generó reacciones divididas por sus referencias al crimen organizado.

🎤 Polémica : Luis R. Conriquez durante #RingRoyale 2026: 🇲🇽 interpretó corridos con menciones a **Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) y Los Chapitos en la Arena Monterrey, antes de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

El público los coreó y las redes estallaron.… pic.twitter.com/N8nMm6NET7 — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 16, 2026

La velada también incluyó la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Elaine Haro, actuación que fue ampliamente elogiada por usuarios en redes sociales.

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