Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en su pelea del Ring Royale; conflicto entre ambos lleva 20 años

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El actor noqueó al cazafantasmas durante su pelea del Ring Royale 2026.

A pesar de haber sido derribado en dos ocasiones, Adame recobró fuerza en el cuadrilátero y, con un golpe en la cara, derrotó a Trejo, recibió aplausos del público y el cinturón del campeón.

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Antes de comenzar dicho enfrentamiento y a preguntar expresa de la conductora Montserrat Oliver, el también conductor de televisión comentó que estaba al 100 por ciento e "iba a dar todo" por el público. A diferencia de él, el indagador de fenómenos paranormales no dijo nada. "Eso se llama miedo", comentó Adame.

"Estoy muy agradecido con la gente que me apoya. Muchas gracias", expresó Alfredo Adame. "Yo una revancha la acepto", concluyó Carlos Trejo.

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dft

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