El actor Alfredo Adame salió en defensa de Carmen Salinas (QEPD), quien recientemente ha estado en medio de la polémica debido a que su nombre fue mencionado en un capítulo del podcast "Penitencia", en el cual, una persona privada de su libertad aseguró que la actriz realizaba rituales que estaban en contra del catolicismo que profesaba.

“Eso es una aberración, Carmen Salinas era una gran persona, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente y, sobre todo, una persona que lo que más podía dar era amor y lo dio, era madre de la patria, ya ven que es madrina de quién sabe cuántos niños; toda la gente que la conocíamos del medio no dejamos de aceptar su gran calidad humana”, dijo Adame.

Aseguró que quien crea en lo que dijo esta persona, quien está purgando una condena casi de por vida; debe estar muy mal en su vida, incluso piensa que únicamente se quisieron colgar de la fama de Carmen Salinas, por eso, para él, es importante que lo que se diga, se demuestre, porque no le gusta dejarse llevar por chismes.

Lee también: Adame pudo acabar a Sergio Mayer Mori; lo evitó por su padre

También dio su opinión acerca de la polémica en la que está envuelto Sergio Mayer, quien pidió un permiso para separarse indefinidamente de su cargo como diputado federal por Morena, por entrar al reality "La casa de los famosos", de Telemundo.

“Creo que se le va a venir encima una bronca muy fuerte, porque esto ya escaló al tema de la política, considero que no es nada positivo para su carrera política y artística”.

Adame, listo para enfrentarse a Carlos Trejo, su enemigo más acérrimo

El llamado “Golden boy” dijo estar listo para su pelea con el cazafantasmas Carlos Trejo, la cual se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del espectáculo Ring Royale 2026; asegurando que está en perfectas condiciones físicas, gracias a que está llevando un entrenamiento intenso, el cual divide tomando clases de box en la mañana y, en la tarde, haciendo trabajo de gimnasio.

“Yo no tengo miedo, mi papá me enseñó a nunca tenerle miedo a nada ni a nadie, yo no le temo, yo voy hacer mi trabajo, confío en mí, llevo metido toda la vida en esto de los ‘catorrazos’”.

Adame señaló que Carlos Trejo ya comenzó con pretextos, al decir que en su contrato no está especificado que iba a pelear con él, pero al menos en su caso le cambiaron varias veces de contrincante, primero era Wendy Guevara, después Sergio Mayer y finalmente decidieron que fuera con el investigador de lo paranormal.

“A mí con quién quieran, yo no voy pensando en exterminarlo o en hacerlo pedazos, no, yo voy a dar un buen espectáculo y voy hacer loque sé hacer. Lo primero que le dije a Poncho de Nigris fue, no le desanticipo, porque si recuerdan la primera vez (que íbamos a pelear) no llegó al Foro 360, donde ya habían vendido cuatro mil boletos y ni siquiera habían hablado con el dueño del lugar, y no devolvieron las entradas; la segunda vez le dieron el anticipo y no llegó, lo he corretado cuatro veces para romperle la boca y se la he cantado cinco veces”, dijo Adame.

Lee también: Juez ordena arresto de Alfredo Adame por pleito con su exnovia Magaly Chávez

Bendito entre las mujeres

Alfredo Adame estrenó, oficialmente, la noche de ayer -sábado 7 de marzo- la puesta en escena "Dramas y caballeros", donde comparte escenario con las actrices Lis Vega e Ivonne Montero, quienes conquistaron al público no sólo por su belleza, también por su facilidad para hacer comedia sobre temas que podrían ser dolorosos para cualquier mujer, como el engaño, el edadismo, las críticas sobre su cuerpo, el miedo a la soledad, pormencionar algunos.

“Estoy muy bendecida de estar con Alfredo y con Ivonne (Montero) en este escenario, por lo menos se aligera más todo, porque una obra de esta magnitud donde se canta, se baila y se actúa, donde hay tanto monólogo y los personajes van en picos de toxicidad, de drama y alegría, se vuelve una carga más liviana al compartirla con personas humildes y grandes compañeros”, expresó Lis Vega.

Lee también: Alfredo Adame niega deudas: "nací y me hice más rico"

"Dramas y caballeros" muestra cómo sus protagonistas, la Esposa (Ivonne Montero) y la Otra (Lis Vega), descubren que comparten al mismo hombre, el Peor es nada (Alfredo Adame), un personaje seductor, cínico y abiertamente infiel, quien ha manipulado sus emociones, decisiones y destinos, todo enmarcado en un concepto de cabaret donde la cuarta pared cae ante el público, quien se vuelve parte de la historia.

“Yo tenía tres obras, ésta fue la última que llegó cuando salí de ´ La Granja VIP´, vi el libreto y dije, éste es un garbanzo de a libra. La obra es de un autor venezolano (Luis Fernández) y compró los derechos nuestro productor Ricardo Ortega, y dijo, ‘esta obra es para Adame’. Originalmente eran sólo ellas dos, pero me mete a mí a la obra como el hilo conductor e inventan todo lo demás y acomodó perfectamente, máslo que yo le meto”, explicó Alfredo Adame.

Esta puesta en escena iniciará una gira por toda la República Mexicana, comenzando el 18 de marzo en Pachuca, Auditorio “Gota de plata”, el 19 de marzo en Tampico, Teatro Metropolitano, el 20 de marzo Ciudad Victoria, en el Teatro “Amalia”, el 21 de marzo en Matamoros, en el Teatro de la Reforma, el 20 de mayo en Reynosa, en el Teatro Principal Parque Cultural Reynosa y el 22 de mayo en Monterrey, Auditorio Rio 70.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc