Más Información

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

El salió en defensa de (QEPD), quien recientemente ha estado en medio de la polémica debido a que su nombre fue mencionado en un capítulo del , en el cual, una persona privada de su libertad aseguró que la actriz realizaba rituales que estaban en contra del catolicismo que profesaba.

“Eso es una aberración, Carmen Salinas era una gran persona, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente y, sobre todo, una persona que lo que más podía dar era amor y lo dio, era madre de la patria, ya ven que es madrina de quién sabe cuántos niños; toda la gente que la conocíamos del medio no dejamos de aceptar su gran calidad humana”, dijo Adame.

Aseguró que quien crea en lo que dijo esta persona, quien está purgando una condena casi de por vida; debe estar muy mal en su vida, incluso piensa que únicamente se quisieron colgar de la fama de Carmen Salinas, por eso, para él, es importante que lo que se diga, se demuestre, porque no le gusta dejarse llevar por chismes.

Lee también:

También dio su opinión acerca de la polémica en la que está envuelto Sergio Mayer, quien pidió un permiso para separarse indefinidamente de su cargo como diputado federal por Morena, por entrar al reality "La casa de los famosos", de Telemundo.

“Creo que se le va a venir encima una bronca muy fuerte, porque esto ya escaló al tema de la política, considero que no es nada positivo para su carrera política y artística”.

Adame, listo para enfrentarse a Carlos Trejo, su enemigo más acérrimo

El llamado “Golden boy” dijo estar listo para su pelea con el cazafantasmas Carlos Trejo, la cual se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del espectáculo Ring Royale 2026; asegurando que está en perfectas condiciones físicas, gracias a que está llevando un entrenamiento intenso, el cual divide tomando clases de box en la mañana y, en la tarde, haciendo trabajo de gimnasio.

“Yo no tengo miedo, mi papá me enseñó a nunca tenerle miedo a nada ni a nadie, yo no le temo, yo voy hacer mi trabajo, confío en mí, llevo metido toda la vida en esto de los ‘catorrazos’”.

Adame señaló que Carlos Trejo ya comenzó con pretextos, al decir que en su contrato no está especificado que iba a pelear con él, pero al menos en su caso le cambiaron varias veces de contrincante, primero era Wendy Guevara, después Sergio Mayer y finalmente decidieron que fuera con el investigador de lo paranormal.

“A mí con quién quieran, yo no voy pensando en exterminarlo o en hacerlo pedazos, no, yo voy a dar un buen espectáculo y voy hacer loque sé hacer. Lo primero que le dije a Poncho de Nigris fue, no le desanticipo, porque si recuerdan la primera vez (que íbamos a pelear) no llegó al Foro 360, donde ya habían vendido cuatro mil boletos y ni siquiera habían hablado con el dueño del lugar, y no devolvieron las entradas; la segunda vez le dieron el anticipo y no llegó, lo he corretado cuatro veces para romperle la boca y se la he cantado cinco veces”, dijo Adame.

Lee también:

Bendito entre las mujeres

Alfredo Adame estrenó, oficialmente, la noche de ayer -sábado 7 de marzo- la puesta en escena "Dramas y caballeros", donde comparte escenario con las actrices Lis Vega e Ivonne Montero, quienes conquistaron al público no sólo por su belleza, también por su facilidad para hacer comedia sobre temas que podrían ser dolorosos para cualquier mujer, como el engaño, el edadismo, las críticas sobre su cuerpo, el miedo a la soledad, pormencionar algunos.

“Estoy muy bendecida de estar con Alfredo y con en este escenario, por lo menos se aligera más todo, porque una obra de esta magnitud donde se canta, se baila y se actúa, donde hay tanto monólogo y los personajes van en picos de toxicidad, de drama y alegría, se vuelve una carga más liviana al compartirla con personas humildes y grandes compañeros”, expresó .

Lee también:

"Dramas y caballeros" muestra cómo sus protagonistas, la Esposa (Ivonne Montero) y la Otra (Lis Vega), descubren que comparten al mismo hombre, el Peor es nada (Alfredo Adame), un personaje seductor, cínico y abiertamente infiel, quien ha manipulado sus emociones, decisiones y destinos, todo enmarcado en un concepto de cabaret donde la cuarta pared cae ante el público, quien se vuelve parte de la historia.

“Yo tenía tres obras, ésta fue la última que llegó cuando salí de ´ La Granja VIP´, vi el libreto y dije, éste es un garbanzo de a libra. La obra es de un autor venezolano (Luis Fernández) y compró los derechos nuestro productor Ricardo Ortega, y dijo, ‘esta obra es para Adame’. Originalmente eran sólo ellas dos, pero me mete a mí a la obra como el hilo conductor e inventan todo lo demás y acomodó perfectamente, máslo que yo le meto”, explicó Alfredo Adame.

Esta puesta en escena iniciará una gira por toda la República Mexicana, comenzando el 18 de marzo en Pachuca, Auditorio “Gota de plata”, el 19 de marzo en Tampico, Teatro Metropolitano, el 20 de marzo Ciudad Victoria, en el Teatro “Amalia”, el 21 de marzo en Matamoros, en el  Teatro de la Reforma, el 20 de mayo en Reynosa, en el Teatro Principal Parque Cultural Reynosa y el 22 de mayo en Monterrey, Auditorio Rio 70.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]