El pintor y diseñador gráfico Pablo Rulfo, hijo de Juan Rulfo, fue el encargado de iniciar la lectura de “Pedro Páramo”, la novela de su padre, esta mañana en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Ante decenas de lectores, en su gran mayoría jóvenes, al artista se le quebró la voz justo al leer las primeras líneas de esa obra maestra “… el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro…”, leyó con voz quebrada, tras una breve pausa y se puso la mano derecha sobre el pecho.

Con esa lectura arrancó, como ya es tradición, el maratón de lectura en voz alta que es organizado por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que celebra sus 40 años con la lectura de ‘Pedro Páramo’ en el Día Mundial del Libro, que este año lo dedicó a Juan Rulfo, por ello Juan Carlos y Pablo Rulfo encabezaron la lectura de la obra elegida de su padre.

Juan Carlos Rulfo dijo en entrevista con la agencia EFE, que la elección de “Pedro Páramo” es el reinicio del vínculo entre el comité organizador de la FIL y la familia del narrador, que en 2005 pidió retirar el nombre de Juan Rulfo al premio que ahora es conocido como Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance.

“Hay que renovar las cosas y, sobre todo, ya no se trata necesariamente de Rulfo y la FIL, sino de Jalisco y la FIL, y de poder impulsar, a través del nombre de mi padre, muchas acciones que aún deben hacerse (...). Que no se diga: ‘es que no nos dejan’. No, ya. De acuerdo, hicimos muchas cosas muy radicales, pero ahora se trata de acercarnos", declaró el creador.

El conflicto se dio cuando Clara Aparicio, viuda de Juan Rulfo, mostró su inconformidad por el giro político que consideró se le había dado al premio en aquel momento y culminó con un distanciamiento con la FIL por cerca de dos décadas.

Sin embargo, ahora con este acercamiento y la presencia de los hijos del escritor mexicano, se ha confirmado que la FIL participará por primera vez en el Festival Rulfiano de las Artes, que la familia realiza cada año en mayo para conmemorar el natalicio del también autor de “El llano en llamas”.

La FIL llevará a ese festival que se realiza en Sayula, pueblo natal de Rulfo, así como en otros municipios de Jalisco relacionados con su vida y su obra, un espacio de lectura pública, así como actividades culturales y recreativas para quienes asistan al festival.

Fue Marisol Schulz, directora de la FIL de Guadalajara, quien anunció que esta lectura en voz alta marca el inicio de una serie de actividades que serán realizadas en los próximos meses para recordar al autor originario del sur de Jalisco y considerado uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana.

“La jornada de hoy marca el arranque de los festejos por los 40 años de la FIL Guadalajara, así como el homenaje que realizaremos para recordar a Juan Rulfo a cuatro décadas de su fallecimiento. ‘Pedro Páramo’, es una novela fundamental para la lengua española, así como una pieza clave de nuestra identidad” como mexicanos, señaló Schulz ante cientos de personas que leyeron a Rulfo y participaron en actividades alusivas a la novela.