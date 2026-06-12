Al señalar que es física de formación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el país “cambió la ecuación” y ahora con la autonombrada cuarta transformación se gobierna “por el pueblo y para el pueblo”.

Durante el inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, Colima, la mandataria federal respondió a quienes la criticaron por no asistir a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en el Estadio Ciudad de México y expresó que “no necesitamos codearnos arriba”.

“Yo soy física. Entonces cambió la ecuación: antes gobernaban para unos cuantos y llegamos los que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”, declaró.

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Al señalar que decidió regalar su boleto a una joven con el fin de que pudiera asistir a la inauguración de dicho evento deportivo, Sheinbaum dijo que las entradas costaban hasta 120 mil pesos.

“Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos y los gobiernos de la cuarta transformación ahora”, comentó al acusar al gobierno neoliberal y mencionar que hay más programas de bienestar y más obras.

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“Tenemos principios para gobernar, es distinto. Nosotros llegamos para dar continuidad y avanzar con la cuarta transformación, por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México”, agregó.

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La titular del ejecutivo federal reafirmó que “se puede hacer más” porque no hay corrupción: “Cuando no hay corrupción alcanza para más, cuando no hay corrupción se da resultados, honestidad, amor al pueblo y sobre todo amor a la patria”.

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Como lo dijo en su mañanera de este 12 de junio, reiteró que “le va mal al que no cree en México, al que no quiere a México”.

“Le va mal en la cancha, le va mal en la vida y le va mal en la política, la verdad, a los que no quieren a México”, expresó.

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Zoé Robledo, director del IMSS, reconoció que ayer no hubo problemas con la inauguración de “la fiesta del balón”: “Una presidenta que también es motivo de celebración, que no vio ni vivió ese momento histórico desde el palco, desde las alturas del poder económico, sino a nivel de cancha, haciéndolo con los pies en el territorio, con la mejor compañía, la del pueblo que vive, sufre, disfruta el futbol sin importar si tuvo boleto o invitación”.

Robledo destacó acciones en materia de salud para Colima con el nuevo hospital de especialidades.

La gobernadora Indira Vizcaíno agradeció a Claudia Sheinbaum por el apoyo para la entidad en diferentes obras y programas ante “una deuda histórica“ que se tenía.

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