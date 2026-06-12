Mientras los reflectores del mundo apuntaban al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por otro escenario: el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ahí, lejos de los protocolos de un palco oficial y de las especulaciones que la ubicaban en Palacio Nacional o en el FIFA Fan Fest del Zócalo, la Mandataria decidió mezclarse con los aficionados para presenciar el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

Desde antes del mediodía, familias enteras comenzaron a ocupar las decenas de sillas que fueron colocadas en el deportivo. Camisetas verdes, banderas tricolores, matracas y bolsas de botanas dibujaban la postal de una fiesta popular que acompañó el inicio de la justa mundialista.

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La presidenta Claudia Sheinbaum vio el partido inaugural junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

En esta ocasión no hubo consignas políticas ni abucheos, ni porras dedicadas a la Presidenta. El protagonismo fue para el balón y para una Selección que cargaba con la responsabilidad de inaugurar el torneo en casa.

Con la camiseta de México y el número 26, Sheinbaum Pardo recorrió algunos espacios del lugar antes del silbatazo inicial.

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Saludó a vecinos, a algunos de los siete mil 500 asistentes —de acuerdo con cifras de las autoridades de Protección Civil—; intercambió comentarios con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y con el alcalde Janecarlo Lozano.

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El embajador de Estados Unidos en México acudió al juego inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026, en donde destacó que este será el torneo más seguro y memorable de la historia. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Cuando sonó la melodía del Himno Nacional, la Presidenta se puso de pie y lo entonó junto con cientos de asistentes.

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Durante el encuentro, la Mandataria alternó la mirada entre la pantalla y su teléfono celular. Sólo se levantó en una ocasión para atender una llamada, justo cuando en las inmediaciones del estadio mundialista se desarrollaban movilizaciones de grupos inconformes. En el Hermanos Galeana; sin embargo, el ambiente permaneció enfocado en la algarabía mundialista.

La tensión del partido se transformó pronto en celebración.

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El representante japonés en nuestro país celebró el triunfo de la Selección Mexicana contra la de Sudáfrica “en el legendario Estadio Azteca”y presumió una camiseta del equipo nacional. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Al minuto nueve, el gol de Julián Quiñones provocó el primer estallido colectivo.

Sheinbaum Pardo y Brugada Molina agitaron una Bandera mexicana mientras los aficionados festejaban el tanto que encendía la ilusión mundialista.

Más tarde, ya en el segundo tiempo, la Presidenta aprovechó el descanso para acercarse nuevamente a los asistentes y saludar a decenas de personas.

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El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acudió junto con su familia al Estadio Ciudad de México, donde se tomó fotografías que compartió en redes sociales. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El segundo golpe llegó al minuto 67 con la anotación de Raúl Jiménez. Rodeada por un grupo de niños, Sheinbaum Pardo celebró el gol que sentenciaba la victoria mexicana, la primera de la escuadra nacional al inaugurar el Mundial de Futbol.

Al finalizar el encuentro, abandonó el deportivo entre sonrisas y apretones de mano. De forma inmediata, en sus redes sociales resumió el sentimiento de la jornada: “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”.

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México ganó en la cancha y la Presidenta eligió vivirlo desde la tribuna ciudadana.