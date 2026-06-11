La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que ayer sostuvo una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y hablaron sobre las manifestaciones sociales que se presentaron en su país cuando en 2014 albergó la Copa Mundial de Fútbol. También explicó que el acuerdo con la empresa Petrobras sigue avanzando.

“Pues fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí. Pero pues platicamos de ese tema”, informó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria señaló que próximamente se firmará el acuerdo con la empresa brasileña Petrobras, pues cuentan con técnicas desarrolladas para la exploración de aguas profundas y el objetivo es que se colabore con Petróleos Mexicanos (Pemex).

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“Primero, pues de trabajo conjunto y luego ya, en todo caso de una explotación mixta a lo mejor de alguno de los pozos”, señaló la Jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que hablaron sobre los avances en la agenda de colaboración, especialmente en materia de ciencia, cultura e innovación.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que en México existan las mismas condiciones que llevaron al crecimiento de la ultraderecha en Brasil durante la organización de la Copa del Mundo de 2014, al señalar que ambos países tienen historias políticas y sociales distintas.

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Al responder a una pregunta sobre el proceso que culminó con la destitución de la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, la Mandataria afirmó que en México es “muy difícil” que la ultraderecha crezca debido a las profundas raíces históricas de movimientos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

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Sheinbaum sostuvo que el pueblo mexicano rechazó el modelo neoliberal porque buscó mejores condiciones de vida, mayor democracia y libertades.

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