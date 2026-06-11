La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que el acuerdo comercial beneficia por igual a las tres naciones y fortalece la competitividad de América del Norte frente a economías como la de China.

Esto al responder las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente puso en duda la renovación del tratado.

Sheinbaum sostuvo que el T-MEC ha generado beneficios económicos para los tres países y destacó que su continuidad permitiría mantener cadenas de producción integradas, particularmente en sectores como el automotriz.

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“Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Explicó que la producción compartida entre México y Estados Unidos ha permitido la creación de empleos en ambos lados de la frontera, ya que muchas industrias funcionan de manera complementaria y no bajo un esquema de competencia directa.

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La Presidenta también señaló que el aumento de aranceles ha contribuido al encarecimiento de diversos productos en Estados Unidos, incluidos los vehículos, por lo que mantener condiciones favorables dentro del tratado ayudaría a reducir costos para los consumidores estadounidenses.

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Sheinbaum recordó que el T-MEC fue impulsado durante el primer mandato de Trump y lo calificó como uno de los principales logros económicos de esa administración.

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Además, expresó confianza en que el acuerdo se mantendrá vigente y consideró que las discusiones actuales forman parte del proceso de revisión y negociación entre los países integrantes.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener”, afirmó, al tiempo que reiteró que México continuará buscando acuerdos que beneficien a la economía nacional y al pueblo mexicano.

em/apr