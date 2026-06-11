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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el gobierno federal ha atendido las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que consideró que las movilizaciones convocadas en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 responden a intereses políticos y no a la falta de diálogo.
Delgado Carrillo señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene mesas permanentes de atención con las distintas expresiones magisteriales y ha abierto espacios para que los docentes participen en la construcción de la reforma que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Explicó que, además de atender demandas relacionadas con el sistema de pensiones y rezagos educativos en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Guerrero, el gobierno propuso a la CNTE integrarse a mesas técnicas para participar en la elaboración de la nueva legislación educativa.
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Asimismo, recordó que se realizará una consulta nacional, escuela por escuela y maestro por maestro, para definir el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento docente.
Sin embargo, el titular de la SEP dijo que no encuentran una explicación a las recientes protestas luego de varias horas de diálogo con integrantes de la Coordinadora.
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"Nosotros no nos explicamos por qué la Coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones. Si hay una atención a las demandas del magisterio, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron tener una actividad cercana al estadio”, expresó.
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Delgado Carrillo afirmó que las acciones anunciadas por la CNTE coinciden con el arranque de la justa mundialista y podrían buscar afectar la imagen del país ante la comunidad internacional.
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“Más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”, declaró.
No obstante, señaló que el gobierno respeta el derecho a la libre manifestación pacífica, siempre que exista disposición para mantener el diálogo y avanzar en la atención de las demandas legítimas del magisterio.
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