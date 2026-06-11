Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), acusó que los maestros de la CNTE no presentaron ninguna contrapropuesta a los planteamientos del Gobierno Federal durante las mesas de negociación.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, afirmó que el régimen presentó dos propuestas, pero no recibieron ninguna iniciativa de modificación de la Coordinadora, y que no cedieron en sus peticiones originales, que tenía como principal objetivo la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

"El gobierno de la República cumplió con presentar dos propuestas estratégicas de contenido que son, en el caso educativo, la desaparición de Usicamm, y en el caso de las pensiones, la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento del Pensionissste... de la otra parte no hubo este proceso de aproximaciones, no se movieran de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa, entonces, solo la parte del gobierno llegó con propuestas", afirmó.

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Batres Guadarrama justificó las acciones del Gobierno de México, y dijo que las condiciones de las pensiones han cambiado a través de las administraciones.

"Ya no son las mismas condiciones de 2007,porque ha habido diversos cambios, uno de ellos fue que todos los que están en el ISSSTE pasaron a la pensión Universal de adultos mayores, porque en la pensión que tenía Fox, Calderón y Peña Nieto no estaban los que tenían seguridad social", explicó.

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Añadió que también se disminuyeron las comisiones que cobran las Afores; se creó el fondo de pensiones para el bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse de forma análoga de los que están en el viejo régimen solidario intergeneracional, por ejemplo.

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