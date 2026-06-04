Cierre de vialidades, plantones, marchas e incluso enfrentamientos violentos se han convertido en la cotidianidad de algunos puntos de la Ciudad de México desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanudó una huelga nacional el pasado 25 de mayo, justo en la antesala del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA en la capital.

“¡Si no hay solución, no rueda su balón!", es una de las consignas que claman los integrantes de la Coordinadora. Tras diez días de movilizaciones, el magisterio reclama la abrogación de las reformas que introdujeron cambios al sistema de pensiones, modificaciones a la asignación de plazas, abolición de reformas educativas y un aumento salarial.

En EL UNI EXPLICA, consultamos a especialistas para conocer el trasfondo de estas demandas y su viabilidad.

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 31 de marzo de 2007, a diferencia de su antecesora de 1997, cambió la edad mínima para jubilarse con incrementos graduales cada dos años. En 2010 y 2011, la edad mínima para hombres era de 51 años y para mujeres de 49. En 2026, la edad mínima es 59 para hombres y 57 para mujeres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Pedro Vázquez Colmenares, exdirector de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, explicó que “inviable financieramente e injusto socialmente” que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007, particularmente la disminución en la edad mínima para jubilarse.

El especialista en economía y políticas públicas detalla que es insostenible debido al contexto demográfico y la crisis de envejecimiento del instituto.

Vázquez describe que el sistema de pensiones está diseñado en forma de pirámide. En la base están los cotizantes, la fuerza trabajadora que proporciona los ingresos, y en la punta están los jubilados, que se mantienen a partir de sus aportaciones y de las de los cotizantes.

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Sin embargo, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial de 2024 del ISSSTE, la situación se ha invertido: se pasó de una diferencia de veinte cotizantes a un pensionado en 1960 a 5.3 cotizantes por cada pensionado en 2006.

Para 2023, la proporción disminuyó a sólo 0.80 cotizantes por un pensionado en 2023. “Si todos los trabajadores que cotizan en el ISSSTE pusieran su sueldo de cotización completo, apenas se cubriría el 80% del gasto de pensiones", puntualiza Vázquez.

El especialista sostiene que por ello se realizó la reforma de 2007, porque desde entonces hay más aportantes que pensionados, lo que provoca “un desfinanciamiento total del sistema”.

“Entonces, cuando la CNTE insiste en echar para atrás una reforma que era indispensable hace casi 20 años, porque el sistema estaba quebrado, pues francamente no entienden la realidad o están buscando un privilegio”, aseveró Pedro Vázquez.

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Abolición de las reformas educativas de 2013 y 2019

En 2013, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se publicó una reforma educativa, la cual “inició con el pie izquierdo”, señala en entrevista Yazmín Margarita Cuevas Cajiga, doctora en pedagogía por la UNAM.

La especialista sostiene que la reforma partió de una campaña de comunicación del desprestigio a los maestros, al decir que “no se querían evaluar, que tenían muchas debilidades”.

Además, incorporó la “evaluación para la permanencia”, en donde cada tres o cuatro años, los maestros tendrían que hacer una prueba; tenían tres oportunidades para pasarla o serían retirados de su función docente.

En la administración posterior se aprobó la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual buscaba revalorar la importancia del profesorado, detalla Cuevas. Esta ley también establece las bases para normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal.

Para administrar esos procesos se creó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la cual, de acuerdo con el profesorado, no funciona, pues carece de transparencia en la asignación de plazas.

“Lo único que quitaron es la evaluación para la permanencia”, responde la pedagoga al comparar ambas leyes. No obstante, considera que la reforma en educación del sexenio de López Obrador “fortaleció los criterios de evaluación para el ingreso y para la promoción de los maestros”, sin embargo, ha sido también difícil de aplicar debido al contexto en el que se desarrolló, como la pandemia y la economía.

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Por ello, “ninguno de los esquemas ha sido ideal”, porque el Estado desde hace décadas solo hace “arreglos sexenales” que solucionan pocos problemas, pero no una “política que fortalezca al sistema educativo a largo plazo”, enfatizó Cuevas.

Durante la conferencia matutina del 23 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que publicaría un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con los acuerdos tomados con el magisterio para “facilitar la movilidad de las y los maestros, en el marco de la Usicamm”, como medida temporal previo a su desaparición.

Al día siguiente se estableció el decreto “por el que se instruye a la SEP en materia de movilidad del magisterio en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros“, en el cual se ordena que las asignaciones para cambios de centro de trabajo se realicen de manera presencial y por nivel educativo, para garantizar la transparencia y el derecho de los docentes a la movilidad. Así como la apertura de solicitudes para recibir las solicitudes de todas las maestras y maestros que, de forma voluntaria, busquen cambiar su lugar de adscripción.

Cuevas Cajiga explicó que la USICAMM “desapareció por decreto, pero sigue funcionando”. La pedagoga señaló que la Unidad del Sistema para la Carrera opera aún en concursos de ingreso y de promoción, debido a que la SEP no ha propuesto un sistema que lo sustituya.

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“Para los profesores, incluso los que no forman parte de la CNTE, la USICAMM sigue siendo una unidad con bastantes problemas de carácter burocrático; no les comentan bien cuándo salen los concursos, no agilizan los procesos, siguen operando con opacidad”, aseveró.

“Tenemos el compromiso de hacer una reforma para desaparecer la Usicamm”, dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional el pasado 21 de mayo.

El funcionario explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum “por decreto”, al año anterior, cambió reglas en la unidad para el sistema de carreras, con lo cual “se hicieron más de 74 mil cambios de centros de trabajo, que era la principal queja“. Añadiendo que ahora es más transparente porque “se pone el listado de cuál es la vacancia y quién lo solicita”.

“Una cosa es el discurso de los funcionarios de educación y otra cosa es lo que dicen los profesores de a pie y a lo que se enfrentan en su vida cotidiana”, enfatizó en entrevista Cuevas Cajiga.

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Aumento salarial

Con respecto al aumento salarial, el pasado Día del Maestro, el secretario de Educación Pública informó que “en reconocimiento” al magisterio se acordó “un incremento salarial del 9%”, el cual también se compondría de prestaciones.

Posteriormente, cuando la CNTE acordó reanudar su huelga, aseguró que el aumento salarial “es raquítico para la inflación” y afirmó que no representa una verdadera revalorización del magisterio.

“En México le pagamos poco a nuestros maestros”, considera la doctora en pedagogía Cuevas Cajiga, debido a que la labor docente en el país va más allá de la enseñanza; tienen formación superior, preparan cada clase, trabajan con grupos numerosos.

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Además, se encargan de cuestiones burocráticas y hasta de salud: “Si hoy hay un programa para cuidado de las emociones, lo tiene que ejercer el maestro”, explica Cuevas. Por ello, el aumento del 9% es poco, pero analiza que debe negociarse un aumento que sí pueda dar el gobierno, pues también se trata de millones de profesores.

La experta en enseñanza cuestiona el tipo de maestros que busca el sistema educativo nacional: “Docentes mal pagados, con malas condiciones, evidentemente no van a ofrecer educación de excelencia”, mientras enfatiza que, además de aumentar el salario, se deben mejorar las condiciones laborales.

El próximo 11 de junio será la inauguración de la justa mundialista. Los especialistas coinciden en que la Coordinadora es un grupo de presión política que ha logrado conseguir lo que se propone en épocas pasadas, pero sus exigencias actuales son “inviables”, por lo que “la moneda está en el aire”.