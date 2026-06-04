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En el cuarto día de manifestaciones de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron camiones RTP para llegar a la caseta de Tlalpan para dejar el peaje libre a los automovilistas.
Alrededor de las 11:40 horas, una hora después de haber comenzado a dejar el paso libre en la caseta, docentes de la CNTE arribaron en cuatro camiones RTP y dos camiones morados del corredor Tlalpan-Xochimilco para reforzar la protesta.
Operadores mencionaron a este medio que las unidades de transporte público fueron tomadas de Izazaga y les pidieron que los trasladaran a la caseta de Tlalpan.
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"Voluntariamente a fuerza", expresaron los operadores de la unidad sobre el traslado que hicieron del magisterio disidente, mientras esperan el regreso.
Al grito de "paso libre", la CNTE permite el avances de autos y vehículos, con dos carriles de salida y dos de entrada.
Además, las cámaras de vigilancia instaladas en las casetas de cobro fueron volteadas. A las 13:30 horas, la CNTE cumplió tres horas de permitir el libre peaje.
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"Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar", gritaba la CNTE en su manifestación contra el Mundial de futbol.
También exigen, principalmente, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
apr
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