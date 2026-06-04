En el cuarto día de manifestaciones de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron camiones RTP para llegar a la caseta de Tlalpan para dejar el peaje libre a los automovilistas.

Alrededor de las 11:40 horas, una hora después de haber comenzado a dejar el paso libre en la caseta, docentes de la CNTE arribaron en cuatro camiones RTP y dos camiones morados del corredor Tlalpan-Xochimilco para reforzar la protesta.

Operadores mencionaron a este medio que las unidades de transporte público fueron tomadas de Izazaga y les pidieron que los trasladaran a la caseta de Tlalpan.

Lee también Maestros del CNTE se manifiestan en distintos estados del país; encabezan toma de casetas y bloqueos

"Voluntariamente a fuerza", expresaron los operadores de la unidad sobre el traslado que hicieron del magisterio disidente, mientras esperan el regreso.

Al grito de "paso libre", la CNTE permite el avances de autos y vehículos, con dos carriles de salida y dos de entrada.

Además, las cámaras de vigilancia instaladas en las casetas de cobro fueron volteadas. A las 13:30 horas, la CNTE cumplió tres horas de permitir el libre peaje.

Lee también CNTE rechaza propuesta para desaparecer el Usicamm; mantiene exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007

"Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar", gritaba la CNTE en su manifestación contra el Mundial de futbol.

También exigen, principalmente, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

apr