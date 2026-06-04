A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si en todo el país se podrán tomar clases en línea y trabajar desde casa o medio día para disfrutar del primer partido de dicho torneo.

“A nivel nacional, ya es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión y lo importante, además que no haya… que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar, la inauguración y todos los partidos”, contestó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio.

Sheinbaum Pardo recordó que Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría de Trabajo para brindar facilidades a trabajadores del gobierno. Sin embargo, en el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, la decisión es de las empresas porque si se declara un día no laborable, se toma en cuenta artículos de la Ley Federal del Trabajo, como el pago de horas extras.

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Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno de México para el Mundial 2026 durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (04/06/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Entonces es una condición distinta, pero se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido”, destacó la Jefa del Ejecutivo.

En abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que trabajaba en una alianza con el sector privado para promover que haya home office durante el Mundial 2026, con la intención de reducir el tráfico y las emisiones de CO² en las calles y principales avenidas durante esos días.

“Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación”, dijo.

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¿Quiénes sí tendrán home office?

El mes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que hará home office "de forma temporal" durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. A través de redes sociales, la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino explicó que dicha decisión fue tomada "con responsabilidad, pensando tanto en nuestro personal como en la ciudadanía".

"Con la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que atraerá a millones de visitantes, sin duda generará importantes retos en materia de movilidad, tránsito y servicios en distintas zonas de la capital", comentó.

Otras instancias gubernamentales y empresas privadas han tomado la misma iniciativa, sin embargo, Sheinbaum Pardo puntualizó que es decisión de cada espacio laboral y a consideración de sus direcciones.

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