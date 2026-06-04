Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:05 AM Noemí Juárez aborda el Mundialito Escolar 2026 e indica que contó con la participación de más de un millón de estudiantes en 28 mil 621 escuelas y se realizaron 92 mil 779 equipos.



Nación 08:01 AM David Kershenobich anuncia el avance de actividades de Salud para el Mundial Social; destaca que a la fecha se han realizado 3 mil 312 actividades de promoción a la salud.



Nación 07:56 AM Edna Vega presenta el informe de actividades y la conclusión de la construcción de canchas que forman parte del Mundial Social.

Nación 07:46 AM Gabriela Cuevas presenta los ejes para llevar a cabo tanto la Copa Mundial de la FIFA y el Mundial Social en México.



Nación 07:45 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este jueves se abordará el tema del Mundial Social en La mañanera del Pueblo, por lo que acompañan a la Presidenta: Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; David Kershenobich, secretario de Salud; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Claudia Curiel, secretaria de Cultura; Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Zoé Robledo, director general del IMSS; Rommel Pacheco, director de la Conade; Iván Escalante, titular de Profeco; Gabriela Cuevas, representante de México para organización del Mundial 2026.

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