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Ciudad Victoria.- Un elemento de la Guardia Estatal acudió al reporte de un robo en una tienda Soriana, pero al llegar tuvo un gesto humanitario al darse cuenta que se trataba de un acto de extrema necesidad de una abuelita.
Los uniformados se dieron cuenta que se trataba de un bote de café y uno de los elementos decidió pagar el producto sin realizar el arresto.
La información comenzó a circular en las redes sociales, con muchos comentarios positivos hacia la acción del policía estatal.
Tras el hecho, la Vocería de Seguridad Tamaulipas se refirió a lo sucedido con la publicación “Servir también es actuar con humanidad”.
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Se destaca que, al acudir a un reporte en un establecimiento comercial de Ciudad Victoria, “un elemento de la Guardia Estatal privilegió el diálogo, la sensibilidad y el respeto a la dignidad de una mujer adulta mayor”.
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Al conocer que era señalada por haber sustraído un café y que se buscaba proceder legalmente en su contra, el policía cubrió el costo del producto con recursos propios y, posteriormente, estableció contacto con sus familiares, quienes acudieron para acompañarla.
“Acciones como esta reflejan el compromiso de la Guardia Estatal de proteger a la ciudadanía con profesionalismo, cercanía y sentido humano”, indica la Vocería de Seguridad.
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